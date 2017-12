Donaueschingen Senioren testen den neuen Stadtbus

Senioren aus St. Michael haben den neuen Stadtbus ausprobiert. Ziel der GUB-Aktion war es, das neue Angebot bekannter zu machen.

Es ist die Probe aufs Exempel für den neuen Stadtbus: Eine Gruppe von 15 Leuten will mit der Linie 3 durch die Stadt fahren. Die Herausforderung: Die Fahrgäste sind allesamt Bewohner des Alten- und Pflegeheims St. Michael, vier davon sind auf einen Rollator als Gehhilfe angewiesen.

Die Idee zu der Spritztour mit dem blauen Bus kam von der Donaueschinger GUB. Die Partei will mit dieser Aktion dafür sorgen, dass das neue Angebot der Stadt mehr Bekanntheit erlangt und die Vorzüge erkannt werden. "Wir wollen einfach zeigen, wie flexibel man jetzt in der Stadt sein kann. Man muss zwar ein bisschen planen, aber das muss man mit dem Auto ja auch", erklärt Tobias Mauz, der neue Vorsitzender der GUB.

Die Gruppe macht sich auf den Weg zur nahegelegenen Haltestelle in der Josefstraße. Es ist kalt, Straßen und Gehweg teilweise mit einer Eisschicht überzogen. "Seit Oktober fährt der neue Bus in Donaueschingen und hat momentan noch etwas Anlaufschwierigkeiten. Warum, wissen wir nicht", sagt Mauz. Die Busfahrt geht einmal im Kreis mit der Linie DS 3. "Wir fahren durch die Karlstraße in die Äußere Röte und schließlich wieder zurück", erklärt der GUB-Vorsitzende.

"Für mich ist das eine gute Gelegenheit, das einmal auszuprobieren. Normalerweise laufe ich immer zum Friedhof. Aber das ist ein weiter Weg und momentan ist es ja sehr glatt", begründet Hannelore Biernath ihre Entscheidung, mit auf die Tour zu gehen.

Schließlich rollt der Bus heran, der Busfahrer öffnet die hinteren Türen. Mit dem Rollator müssen Fahrgäste durch den größeren Eingang. "Ich bin gespannt, ob ich damit rein- und rauskomme", sagt Margret Bux. Der Busfahrer löst im Boden eine Klappe, die zur Rampe wird und den Zugang erleichtern soll. Es funktioniert. Die 91-jährige Maria Staller nimmt den Eingang souverän mit Schwung. Wie sie später noch erzählt, fahre sie auch regelmäßig mit dem Ringzug nach Villingen oder sogar mit der Bahn bis nach Aachen. Allerdings schafft nicht jeder den Einstieg auch ohne Probleme. Eine helfende Hand ist nötig.

Die Gruppe hat es schließlich hineingeschafft, Plätze sind genügend frei. Vier davon stehen dort für Rollator- oder Rollstuhlfahrer zur Verfügung. Es wird zwar etwas eng, aber jeder findet einen Platz. Der Bus startet. "Wir fahren mit der Linie 3, weil die für sie sicher mit die interessanteste ist", erläutert Claudia Weishaar von der GUB. Die Tour führt an der Stadtkirche vorbei in Richtung Hansele-Platz. "Ich gehe hier immer gerne zum Einkaufen", sagt eine der Damen aus St. Michael.

Kritikpunkt der Senioren und Stadträtin Claudia Weishaar: Die Bildschirm-Anzeige im Bus, auf der üblicherweise die nächste Haltestation zu lesen ist, funktioniert nicht. Die Kommunikation geht allerdings auch akustisch. Eine Kinderstimme verkündet den nächsten Halt. Über die Moltkestraße und den Friedhof geht es zur Äußeren Röte. Von da fährt der Bus wieder zurück in die Innenstadt. "Es ist ein Problem, wenn die Haltestellen nicht angezeigt werden", sagt Hannelore Biernath. Auch ist bisher nur die Haltestelle an der Moltkestraße mit einem höheren Randstein ausgestattet. Der reicht allerdings nicht stufenlos bis an den Buseingang.

Von der Fahrt sind die Senioren dennoch begeistert: "Ich würde mir auch zutrauen, alleine mitzufahren", bestätigt Maria Staller. "Wenn die Dame rechts neben mir zuerst hätte aussteigen müssen, dann wäre es schwierig geworden", so Margret Bux, die auf einem Rollatorplatz gesessen hat. Ganz allein mit dem Stadtbus unterwegs zu sein, würde sich die 83-jährige Waltraud Torreiter allerdings nicht zutrauen: "Lieber nicht. Aber zu zweit ist es doch ohnehin immer schöner."

Die GUB wertet den kleinen Ausflug positiv: "Mit vier Rollatoren ist das natürlich eine Extremsituation. Außerdem muss der Busfahrer dann aussteigen und die Rampe aufklappen, das verzögert natürlich etwas", sagt Franz Wild, und Claudia Weishaar ergänzt: "Wir haben heute viele Anregungen bekommen. Klar ist, das Ein- und Aussteigen mit einem Rollator muss geübt werden." So sieht es auch Tobias Mauz: "Es war interessant und bis auf einige Punkte auch positiv."

Es sei jetzt wichtig, dass die Leute mehr von dem Angebot erfahren. "Vorher gab es einen Bus, von dem keiner wusste. Der Stadtbus muss jetzt mit Leben gefüllt werden", sagt der Stadtrat Franz Wild.

Stadtbus

Noch bis zum 31. März gilt für Fahrgäste des Donaueschinger Stadtbusses ein Schnupperangebot: Das Einzelticket für Kinder und Erwachsene kostet bis dahin lediglich einen Euro. Der Bus ist jetzt bereits seit dem 9. Oktober unterwegs.