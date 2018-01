Donaueschingen Schwarzwaldverein erwandert fast 10 000 Kilometer

Herbert Albicker lobt das Engagement der Donauschinger Mitglieder. Die Wegepflege und der Naturschutz sind wichtige Aktivposten des Vereins.

Donaueschingen (wjm) Problemlos verliefen die Wahlen beim Schwarzwaldverein. Alle zu wählenden Vorstandsmitglieder waren bereit, ihre Ämter zu behalten: die zweite Vorsitzende Dorothea Creutzburg, Schriftführerin Frauke Gehrken, Naturschutzwart Tilman von Kutzleben, Wegewart Hans Streit und die Beisitzer Norbert Gramespacher und Adrian Schenzinger.

Der Vorsitzende Herbert Albicker gab einen Rückblick auf die Wanderungen und Veranstaltungen des vergangenen Jahres, besonders hervor hob er die Reisen nach Andorra und Luxemburg und den Wandermarathon, den man zum ersten Mal veranstaltet hatte – mit größerem Erfolg als erwartet. Albicker freute sich über den hervorragenden Teamgeist nicht nur im Vorstand, sondern auch unter den den Mitgliedern. Viele Anregungen und Aktivitäten gingen von den Mitgliedern aus.

Wanderwart Hans Lauble berichtete von 46 Aktivitäten, darunter 30 Wanderungen. Es wurden 879 Teilnehmer gezählt und 9497 Kilometer erwandert. Hinzu kamen 39 Gesundheitswanderungen. Mit dem Ehrenzeichen für die häufigste Teilnahme wurden ausgezeichnet: Dorothea Creutzburg (27 Wanderungen), Inge Müllhäuser (26), Harry Berger (19), Anneliese Lyss, Ludwig Rieger (jeweils 18), Sofie Lautemann (17), Herbert Albicker (16), Hermann Gut, Norbert Gramespacher und Bodo Groß (jeweils 15).

Wegewart Hans Streit hatte mit seinen Wegepaten und Helfern zur Pflege und Instandhaltung der Wanderwege 28 Einsätze, darunter drei in der Gauchachschlucht. Immer mehr Zeit erfordert die Wegeverwaltung und -planung. Insgesamt waren 361 Einsatzstunden erforderlich. Ebenso wichtig wie das Wandern sei der Naturschutz, erklärte Naturschutzwart Tilman von Kutzleben. Schließlich habe Wandern ohne intakte Natur keinen Sinn. Er berichtete von 35 Aktionen mit insgesamt 420 Einsatzstunden teilweise zusammen mit der Umweltgruppe Südbaar, unter anderem in der Biotoppflege, beim Naturschutzstreifendienst, im Hüfinger Wald, an der Sperberhalde und in der Betreuung der Trekkingklasse der Realschule. Außerdem hat er 100 Schulwanderführer ausgebildet.

Der Vorsitzende ehrte Lothar Heine, Horst Fischer und Inge Unger für 25-jährige Mitgliedschaft und in Abwesenheit Martin Zahn für 50 Jahre. Anerkennungsgeschenke für besondere Leistungen erhielten Monika Sieger, Harry Berger, Renate Seifert, Carmen Gramespacher, Manuela Bollin, Wolfgang Lyss, Annelise Lyss und Norbert Gramespacher.