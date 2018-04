Donaueschingen Schulwettbewerb: Zum Wegwerfen ist den Feurstein-Schülern Vieles zu schade

Von wegen Jungs können nicht backen – das können sie sehr wohl, und zwar mit geschenkten Zutaten. Das leckere Ergebnis kommt dem Mehrgenerationenhaus zugute.

Donaueschingen – Es ist das große Thema der Müllvermeidung und des verantwortungsvollen Umgangs mit der Umwelt, das die Achtklässler der Donaueschinger Feursteinschule, ein sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen, zusammen mit ihrer Klassenlehrerin Beate Taubenmann während des laufenden Schuljahres als Projektthema wählten. Neben aller Theorie soll das Projekt „Zu schade für den Müll!“ aber auch Spaß machen und das Gelernte möglichst lange im Gedächtnis bleiben.

Schnell war die Idee geboren, als ersten Schritt Lebensmittel, die kurz vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum stehen, sinnvoll zu verwenden, um sie vor dem Container zu bewahren und am besten parallel noch ein soziales Projekt zu unterstützen. Da es schon früher Zusammenarbeit mit Rewe und dem Donaueschinger Mehrgenerationenhaus gab, waren die Partner für das neue Projekt schnell gefunden, erklärt Beate Taubenmann. Von Waren, die kurz vor dem Ablaufdatum stehen, dürfe sich der Markt trennen, und ebenso von Obst und Gemüse, das wegen unschönem Aussehen keinen Käufer mehr findet. Da gibt es also Quark, Karotten, Eier, Schlagsahne, Birne... Damit wollen die Schüler einmal im Monat Kuchen backen und diese, da sie die Zutaten von Rewe geschenkt bekommen, im Mehrgenerationenhaus gegen kleine Spenden anbieten. Auch weitere Spenden sollen dem Mehrgenerationenhaus zugute kommen. „Einmal bekamen wir einen ganzen Karton Butter“, erinnert sich Mark: "Da haben wir alles, was wir nicht gleich verwenden konnten, eingefroren.“ Begeisterung spricht aus seiner Erzählung, – greifbares Lernen kann also tatsächlich Spaß machen und nachhaltig wirken.

Dass nicht nur Supermärkte einen Schritt in Richtung „Zu schade für den Müll!“ machen können, sondern jeder einzelne, das haben die Jungs im Alter zwischen 13 und 15 Jahren im Laufe des Projektes verinnerlicht. Die herannahende Erdbeerzeit brachte sie spontan auf die Idee, unschön gewordene, geschenkte Beeren zu Marmelade einzukochen und ebenso anzubieten. Tipps zum sinnvollen Einkauf, zur richtigen Lagerung von Lebensmitteln und zum überlegten Umgang haben die Achtklässler der Heinrich-Feurstein-Schule ebenso parat wie die Information, dass jeder Einwohner in Deutschland im Jahr durchschnittlich 80 Kilo Lebensmittel wegwirft, was bei einem Vier-Personen-Haushalt mit 800 bis 1000 Euro im Jahr zu Buche schlägt.

Nahezu unerschöpflich scheint das gewählte Müllvermeidungs- und Umweltthema zu sein, denn dass beispielsweise auch Tauschbörsen, Umsonstläden oder Second-Hand-Shops die Müllberge schmälern, damit werden sich die Achtklässler der Heinrich-Feurstein-Schule in den kommenden Wochen weiter auseinandersetzen. Absoluter Hingucker sind ihre selbst hergestellten Einkaufsbeutel aus ausgemusterten T-Shirts, die die Schüler demnächst im Tafelladen anbieten, sicherlich als willkommener Ersatz für die eine oder andere Plastiktüte.

Donnerstag-Kuchen

Jeden ersten Donnerstag im Monat backen Schüler der Heinrich-Feurstein-Schule vormittags Kuchen aus kostenlosen Zutaten, die sie vor dem Wegwerfen gerettet haben. Der Kuchen wird für eine Spende zugunsten des Hauses im Mehrgeneationenhaus angeboten, ebenso hübsche, bunte Einkaufsbeutel aus ausgemusterten T-Shirts. Der nächste Aktionstag der Schüler ist Donnerstag, 3. Mai, ab 14 Uhr. (hac)