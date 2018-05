Donaueschingen Schulwettbewerb: Erich-Kästner-Schule will Konflikte ohne Gewalt lösen

"Faustlos" – Prävention für Schüler richtete sich gegen Gewalt und mehr. Das Projekt soll sich über die ganze Grundschulzeit erstrecken

Obwohl harte Gewaltsituationen im Bereich der Grundschule eher selten vorkommen, werden Schüler und Lehrkräfte auch hier immer wieder mit handgreiflichen Auseinandersetzungen konfrontiert. Das Projekt "Faustlos", schon vor Jahren entwickelt vom Heidelberger Präventionszentrum, setzt auf Vorbeugung statt Reparatur. "Ich bin von dem Konzept überzeugt und möchte das Gewaltpräventionstraining unbedingt an unserer Schule installieren", betont Gabriele Lindemann, Rektorin der Erich Kästner-Schule in Donaueschingen. "Die Fortbildung aller Lehrer und das notwendige Equipment kosten richtig Geld." Überzeugt hat die Schulleiterin auch, dass das Projekt auf die gesamte Grundschulzeit ausgelegt ist und die Schulung der Kinder im Klassenverbund erfolgt.

Der Umgang mit Aggression und Gewalt bedeutet im persönlichen Bereich das Erkennen und Beherrschen der eigenen aggressiven Impulse und Fantasien, die Reflexion des eigenen Handelns in gewaltträchtigen Situationen sowie die Förderung eines alternativen Verhaltensrepertoires, das den Rückgriff auf gewalttätige Handlungen nicht mehr notwendig erscheinen lässt. Die fünf Schritte zum konstruktiven Umgang mit Ärger und Wut: Wie fühle ich mich?; Hole dreimal tief Luft; Zähle langsam bis fünf; Sage "Beruhige dich" zu dir selbst; Sprich mit einem Erwachsenen über das, was dich ärgert.

Lernen müssen die Mädchen und Jungen aber auch, wie sich der andere fühlt – wenn ich ihm zum Beispiel etwas wegnehme. "Das Vermögen sich in die Eigenarten seines Gegenübers einfühlen zu können ist ein ganz wichtiger Punkt", erklärt Lindemann. "Dazu gehört unter anderem auch Mitgefühl für den anderen zu entwickeln." Erst dann sind die Schüler in der Lage, eine Aktivität zu unterbrechen, über das eigentliche Problem nachzudenken und eine Lösung zu suchen, die ohne Gewalteinwirkung funktioniert – und sich eventuell sogar entschuldigen. Dabei können sie auch die Hilfe der Lehrer in Anspruch nehmen.

"Faustlos" beruht auf einem didaktischen Konzept, das Wissensvermittlung und praktisches Üben miteinander verbindet. Anhand von Rollenspielen wird die Theorie in die Praxis umgesetzt, um so den Lernerfolg zu maximieren. Wichtig ist, dass sich die Mädchen und Jungen mit ihrer Rolle identifizieren, die einzelnen Szenen im Vorfeld genau beschrieben werden und die Rollenspieler und Beobachter im Nachhinein über ihre Gefühle und Gedanken berichten.

Gabriele Lindemann will das Gewaltpräventionstraining so schnell wie möglich in Angriff nehmen. "Im Rahmen eines Pädagogischen Tags Anfang Juni werden die 24 Lehrer geschult und im neuen Schuljahr geht es dann los", so die Rektorin.

Faustlos

Der Begriff "Faustlos" steht sinnbildlich für einen gewaltfreien Umgang bei Konflikten und emotional schwierigen Situationen. Ziel des Programms ist neben dem Unterlassen von körperlicher Gewalt auch auf verbaler Ebene fair miteinander umzugehen. Das Präventionsprojekt wurde Anfang der 2000er Jahre von einem multidisziplinären Team aus Pädagogen, Psychologen und Medizinern am Heidelberger Präventionszentrum entwickelt. Im Rahmen von "Faustlos" werden auch allgemeine soziale Verhaltensfertigkeiten gelernt und geübt, die zum Beispiel auch bei der Prävention von Drogenmissbrauch und sexuellem Missbrauch zum Tragen kommen. (jümü)