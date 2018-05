Donaueschingen Schulwettbewerb: Die Realschule Donaueschingen bietet eine virtuelle Kunstausstellung

Künstler aus aller Welt sollen an dem Projekt der Donaueschinger Realschule Anteil haben, eine digitale Ausstellung auf die Beine zu stellen

Das Schul-Projekt der Realschule Donaueschingen soll Künstler aus aller Welt zusammenführen – und zwar in der digitalen Welt.

Die Grundidee hatte Kunstlehrerin Monika Wenger, unterstützt wird sie von Saskia Braun, die schon die Schulhomepage betreut. Die beiden Lehrerinnen haben die Homepage erstellt. Ziel ist die Realisierung einer virtuellen Kunstausstellung.

Der Anfang wurde jetzt gemacht und Ziel ist es, dass sie immer weiter wächst. Die Schüler arbeiten zu Hause an ihrer Kunst. Wenn sie dann eine kleine Auswahl geschaffen haben, besprechen sie sich mit Monika Wenger. Im Anschluss werden die Arbeiten auf der Homepage veröffentlicht, die weltweit einzusehen ist.

Monika Wenger sieht es als Motivationsschub, die Dinge, die man in der Schule lerne, auch privat zu verarbeiten. Wenn jemand im Kunstunterricht durch Talent auffällt, spricht sie denjenigen an und wenn er sich dazu berufen fühlt, kann er seine Arbeiten veröffentlichen.

Auf der Plattform kann die Kunst auch getauscht werden. Es ist eine moderne Art der Ausstellung. Alle Klassenstufen können daran teilnehmen. Hin und wieder wird im Kunstunterricht die Homepage aufgerufen und die Schüler können ihre Veröffentlichungen anschauen. Die Plattform soll für alle offen sein, das heißt: nicht nur für Schüler, sondern auch für Ehemalige oder Schulfremde. Das Angebot werde sehr gut angenommen. Die Schüler sehen Sinn in ihrer Arbeit. Es gibt den Echtcharakter eines Projektes. "Das Angebot trifft die Realität der Schüler in unserer Zeit", so Monika Wenger.

Durch die Online-Galerie können begabte Schüler und Schülerinnen sowie deutsche und internationale Künstler ihre Projekte aus Kunst und Kunsthandwerk veröffentlichen. Die Ausstellungsgegenstände sind zeit- und ortsunabhängig und können überall auf der Welt betrachtet werden.

Bei diesem Mehrgenerationen-Projekt kooperieren Menschen aus Krisen- und Kriegsgebieten mit engagierten deutschen Schülern und Erwachsenen. Da keine Direktbegegnung möglich ist, geschieht der Austausch von Kunst und Kunsthandwerk online ohne Grenzen, Ängste, Kriege oder Nationalität. Durch das interkulturelle Projekt können Völkerverständigung und Friedenserziehung speziell durch die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen gefördert werden. Die Schüler lernen, global zu denken.

Geplant sind 2018 zwei Sonderausstellungen: Zum einen "Kunst in Zeiten des Krieges". Jemenitische Künstler nutzen ihre Kreativität um dem Kriegszustand etwas Schönes entgegenzusetzen. Das zweite Thema ist "Sri Lanka – Eine Perle im Indischen Ozean". Künstler aus Sri Lanka malen Bilder für die virtuelle Kunstaustellung.

Mit dem Preisgeld soll die Weiterführung der Homepage gesichert werden. Es fallen monatliche Kosten an. Und so wie das Projekt wächst und gedeiht, wird man wohl auch bald mehr Speicherplatz dazu buchen müssen.

Virtuelle Ausstellung

Die Virtuelle Kunstausstellung kann unter www.rsdskreativ.de besucht werden. Hier kann man nicht nur Kunstwerke betrachten, sondern etwas über die Künstler erfahren. Sie haben die Gelegenheit, eine Biografie zu hinterlegen, wie sie zur Kunst gekommen sind oder ihre Kunst zu beschreiben. (lrd)