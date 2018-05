Donaueschingen Schulwettbewerb: An der Realschule Donaueschingen haben sie mehr als einen Vogel

Schulwettbewerb: An der Realschule Donaueschingen haben sie mehr als einen Vogel

Real- und Förderschüler in Donaueschingen arbeiten gemeinsam an einem Projekt über Vögel der Baar

Mit ihrem Projekt „Vögel der Baar“ werden die Schüler der Donaueschinger Realschule klassenübergreifend nicht nur für den Umweltschutz und die heimischen Tiere sensibilisiert, sie werden vielmehr auch im Lesen und Schreiben gefördert sowie im Umgang mit den digitalen Medien fit gemacht. Das Projekt bedeutet noch mehr, denn es mündet am Ende in ein von den Schülern eigenhändig gestaltetes Buch, in dem sie ihre Erfahrungen und Kenntnisse in Wort und Bild der Öffentlichkeit zugänglich machen.

Seit Januar beschäftigen sich Schüler der Klassen sieben bis zehn durch Aktivitäten und Aktionen mit den in der Region lebenden Vögeln. Dabei sind Schüler des Sonderpädagogischen Beratungszentrums Karl-Wacker-Schule mitbeteiligt, sodass es sich um ein gemeinsames und sinnvolles Inklusions- und Kooperationsprojekt handelt. Einen wichtigen Teil bildet die Ganzjahresfütterung der hier lebenden Vögel. An den Futterstationen können die Schüler die Wildvögel beobachten und die verschiedenen Arten kennen lernen. Die Schüler erforschen, welche Vögel zu welcher Jahreszeit anzutreffen sind. Weiterhin können die am Projekt beteiligten Schüler durch Exkursionen ihr Wissen erweitern.

Im Mittelpunkt und als Schwerpunktthema ihrer Vogelerkundungen steht der Storch, der im Frühjahr immer wieder auf die Baar zurückkehrt. Dabei stehen zwei Storchennester auf Hochspannungsmasten in Richtung Pfohren unter ihrer ganz besonderen Beobachtung. Diese beiden Nester können problemlos von der Schule zu Fuß erreicht werden. Eine spannende Exkursion mit dem Bus zur Storchenkolonie nach Böhringen steht demnächst auf dem Aktionsplan der Realschüler. Dort leben über 20 Storchenpaare. Im Gespräch mit den betreuenden Ornithologen wollen die Schüler noch mehr Erfahrungen sammeln und diese aufzeichnen. Alle gewonnenen Erkenntnisse werden von den Schülern in Form von Texten, Fotos und gemalten Bildern und Motiven festgehalten. Anhand einer Wandzeitung in der Schule können sich alle Schüler über dieses Erfahrungswerte umfassend informieren. Alle recherchierten Aktionsergebnisse werden im Buch „Störche auf der Baar“ festgehalten.

Mit ihrem Vorhaben beteiligt sich die Realschule am internationalen Projekt „Kunst und Literatur – ein Buch entsteht“. Dabei kooperieren deutsche engagierte Schüler und Erwachsene mit Menschen aus Kriegs- und Krisengebieten. Dies geschieht durch einen Austausch von Kunst und Literatur. Die Projektschüler arbeiten an einer Fabel-Geschichte, die von Störchen und Schokolade handelt. „Der Störche-Schoko-Laden" lautet der Titel des Buches, das auf keinen Fall ein Erzähl- und Bilderbuch für kleine Kinder wird, sondern ein großartiges Gesamtkunstwerk für Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene. Das Buch entsteht in Zusammenarbeit von Menschen aller Altersklassen aus verschiedenen Kulturen.

Infoelement

Das Projekt läuft ein Jahr und wird von Monika Wenger von der Realschule Donaueschingen betreut. Durch die gemeinsame Arbeit soll die Völkerverständigung und Friedenserziehung bei Kindern und Jugendlichen gefördert werden. Von den Aktionsergebnissen, die im Buch „Vögel auf der Baar“ festgehalten sind, können alle Schüler profitieren, da es auf der Homepage der Schule veröffentlicht wird. Am Großthema „Kunst und Literatur – ein Buch entsteht“ können alle Schüler teilnehmen. Kosten: 6000 Euro. (gal)