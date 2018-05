Donaueschingen Schulwettbewerb: An der Karl-Wacker-Schule wird Rock'n'Roll gelehrt

Die Donaueschinger Karl-Wacker-Schule unterstützt mit den Wacker Stones eine eigene Band. Die kann bereits auf einige Auftritte zurückblicken

Die Karl-Wacker-Schule (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum für geistige Entwicklung) nimmt mit dem Projekt der Schülerband "Wacker Stones" teil.

Das Projekt wurde 2012 ins Leben gerufen. Schüler der Berufsschulstufe C 1 lernen dabei im Musikunterricht selbständiges Musizieren an Rock-Instrumenten. Bei Liveauftritten mit anderen Rock-Bands präsentieren die Musiker das Gelernte. Es wird immer mit viel Motivation und Freude geübt. Ausgiebig haben sich die Musiker für das Inklusionskonzert am 4. Mai in Villingen vorbereitet.

Die Schülerband probt regelmäßig. In den Musikstunden stehen Schlagzeug, E-Gitarre, Keyboard und E-Bass auf dem Stundenplan. Höhepunkte im Jahreskalender sind dann natürlich immer die Auftritte, live und vor Publikum. Angefangen hat es dann mit Konzerten bei den Schulfesten der Karl-Wacker-Schule, aber auch auf größeren Bühnen zeigten die Musiker schon ihr Können. So spielten sie schon in der Villinger Scheuer, mehrmals auf dem Fohrenhof in Unterkirnach zugunsten des Inklusionsbetriebs Fohrenhof. Außerdem durften sie die Sozialpreisverleihung des Landkreises umrahmen und waren auch schon die Begleitband beim Inklusionsmusical "Das Lied vom Glücklichsein."

Dieses Jahr stand als großer Höhepunkt das Konzert "Drei für Einen" am Freitag, 4. Mai, im Gemeindezentrum St. Bruder Klaus in Villingen an. Die Vorfreude auf dieses Konzert war groß, und die Motivation neue Dinge zu lernen riesig. Die Musiker sind sehr engagiert. Für sie ist jeder Auftritt ein einzigartiges Erlebnis. Die Band spielt Cover-Interpretationen großer Rock-Hits auf ihre eigene Art und auch selbst geschriebene Songs mit Texten inspiriert von persönlichen Erfahrungen der Musiker aus Schule oder Freizeit. Im Tonstudio wurde 2017 sogar eine eigene CD aufgenommen. Eduard, Darko, Sonja, René, Pascal, Jan und Michele geben mit ihren Lehrern Michaela Bouillon und Christian Föhrenbach auf der Bühne immer alles. Der große Auftritt unter dem Motto „Rock trifft Inklusion“ prägt momentan den ganzen Unterricht. Die Schüler der Karl-Wacker-Schule und die Musiker anderer Bands profitieren von dem Projekt durch Integration, Gemeinschaftsgefühl, Elan, Motivation und Inklusion. Das Miteinander wird großgeschrieben. Den Konzertbesuchern wird ein besonderes kulturelles Erlebnis geboten.

In der Konzeption des Musikunterrichts der Karl-Wacker-Schule ist die Schülerband ein fester Bestandteil von dem viele Schüler profitieren. Das Projekt wird immer weiter geführt und dementsprechend kommt es vielen Nachwuchsmusikern der Karl-Wacker Schule zugute.

Von dem möglichen Gewinn des Schulwettbewerbs würde die Technik- und Instrumentenausrüstung optimiert werden.

Die Schule

Die Karl Wacker Schule ist ein Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum in Donaueschingen. Ziel der Schule ist es, jeden Schüler mit seinen persönlichen Stärken und Schwächen unter Berücksichtigung seiner individuellen Lebenswelt bestmöglich zu fordern und fördern und ihm einen Weg zu einem weitgehend eigenständigen Leben und der Teilhabe an gesellschaftlichen Aktivitäten zu ermöglichen. (lrd)