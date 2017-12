Donaueschingen Schüsse in Donaueschinger Diskothek: Security-Mitarbeiter schwer verletzt  Polizei fahndet nach Verdächtigem

Die Polizei sucht unter Hochdruck nach Skelcim K. Der 21-Jährige soll am Donnerstag kurz vor Mitternacht einen Security-Mitarbeiter einer Donaueschinger Diskothek niedergeschossen haben. Anschließend sei er in einem weißen SUV geflohen.

Eine schreckliche Szene spielte sich am Donnerstagabend kurz vor Mitternacht am Einfang der Donaueschinger Diskothek ab: Skelcim K. wollte in die Diskothek an der Raiffeisenstraße. Laut Polizei war ihm dort allerdings zu einem früheren Zeitpunkt Hausverbot erteilt worden, weshalb ihm von den Security-Mitarbeitern der Zutritt verwehrt wurde. "Entsprechend bisher vorliegenden Zeugenangaben zog K. daraufhin eine scharfe Waffe und schoss auf einen Security-Mitarbeiter", teilt die Polizei mit. Der Angeschossene wurde durch den Schuss schwer verletzt und musste in einer Klinik einer Notoperation unterzogen werden.

Nach dem Schuss sei K. zusammen mit einer weiteren Person in einem weißen SUV-Fahrzeug des Typs Hyundai Tucson geflohen. Das Fahrzeug und die andere Person wurden laut Polizei mittlerweile ermittelt. Von dem der Tat dringend verdächtigen Skelcim K., der auch unter dem Spitzname Kimi bekannt ist, fehle derzeit jedoch jede Spur.

Nun sucht die Polizei den Verdächtigen unter Hochdruck: K. ist 21 Jahre alt und ungefähr 1,75 Meter groß. Er ist muskulös gebaut und hat längere dunkle Haare. Außerdem ist er tätowiert.

Personen, die Hinweise zum derzeitigen Aufenthalt des gesuchten Skelcim K. geben können oder auch sonst sachdienliche Angaben zu der Tat oder dem Umfeld des Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0741/4770 mit der Kriminalpolizeidirektion Rottweil oder auch über die Notrufnummer 110 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Insbesondere werden auch Zeugen gebeten sich zu melden, die sich zur Tatzeit in der Diskothek aufgehalten haben.