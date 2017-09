Donaueschingen Schreckenssekunden beim Marathon: Beifahrer kommen mit Prellungen davon

Der Fahrer Axel Olin fuhr beim Verlassen eines Hindernisses gegen einen Pfosten: Doch am nächsten Tag fuhr er schon wieder und auch die beiden Beifahrer haben schon am Samstagabend das Krankenhaus wieder verlassen.

Es war neuerlich ein Spektakel: der Marathon der Gespanne, der vor allem am Samstagmorgen den fürstlichen Schlosspark beherrschte, und am Ende länger dauern sollte wie geplant. Zahlreiche Besucher pilgerten neuerlich in die Parkanlagen, um zu verfolgen, wie die Gespannfahrer mit ihren jeweils vier Ponys beziehungsweise Großpferden, in rasantem Tempo die festen Geländehindernisse meisterten.

Publikumsmagnet wie in jedem Jahr, die Brigachdurchfahrt, an deren Böschungen sich wieder zahlreiche Besucher tummelten. Deutschland und Holland dominierten im Gelände, bei den Ponys war es Marijke Hammink aus den Niederlanden, und Georg von Stein aus Modautal bei den Großpferden.

Schrecksekunde dann wegen eines schweren Unfalls. Der schwedischen Fahrer Axel Olin fuhr beim Verlassen von Hindernis vier in voller Fahrt gegen einen Pfosten und er und seine beiden Beifahrer wurden vom aus der Kutsche geschleudert. Dabei wurden die Beifahrer verletzt, die Meldungen, dass ein Beifahrer einen Oberschenkelhalsbruch erlitten habe, konnten am Sonntag glücklicherweise dementiert werden, alle kamen mit Prellungen davon. Die Pferde, die mit der Kutsche durch gegangen waren, konnten zwei Ponyfahrern gestoppt werden.

Glücklicherweise blieben die vier Ponys unverletzt, und kamen wie der Rest des Gespannes am Ende doch noch glimpflich davon. "Ich war sehr erleichtert, als die Meldung kam, dass die Verletzungen der beiden Mitfahrer am Ende dann doch weniger schlimm waren denn befürchtet", so Rudolf Temporini, Leiter der Fahrsportprüfungen. "Die Ärzte überlegten nämlich kurz, den Rettungshubschrauber an zu fordern".

Nach knapp einer Stunde Unterbrechung ging der Marathon dann weiter. "Und dass die Fahrer keine Weicheier sind, spiegelt sich darin wider, da alle drei bereits am Samstagabend wieder auf dem Turniergelände gesichtet wurden und Axel Olin die letzte Fahrprüfung am Sonntag ebenfalls noch bestritt", so die Pressesprecherin von Escon.