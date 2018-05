Donaueschingen Schnäppchenjagd in der Tiefgarage: Fundsachen-Versteigerung der Stadt

Schnäppchenjagd in der Tiefgarage: Fundsachen-Versteigerung der Stadt

Die Stadt hat in der Rathaustiefgarage Gegenstände aus dem Fundbüro versteigert. Etliche Schnäppchenjäger versuchten dabei, ein entprechendes Angebot zu ergattern. Teilweise kamen Fahrräder für unter 20 Euro unter den Hammer

In der Rathaustiefgarage stehen etliche Besucher um einen kleinen Tisch. "Wer will zwei Euro dafür bezahlen?", hallen Christopher Rists Rufe durch das Parkhaus. Er schwingt den Hammer bei der Versteigerung der städtischen Fundsachen. Im Laufe des Jahres sind einige Dinge zusammengekommen, die jetzt an den Mann gebracht werden.

Dabei sind es vor allem Fahrräder, die versteigert werden. Die Garage steht voll davon. Dazwischen auch ein Motorroller.

Cube-Mountainbike für 150 Euro

"115 Euro – zum Dritten", ruft Rist und klopft mit dem Hammer auf den Tisch. Glück für Claudia Rittner-Sobott hat den Zuschlag für ein Cube-Mountainbike bekommen. Der Einkaufspreis liegt sicher bei einigen hundert Euro. "Ich habe wohl ein Schnäppchen gemacht", freut sich die Käuferin, die mit dem Rad Touren um den Bodensee unternehmen möchte.

"Normalerweise machen wir einmal im Jahr solch eine Versteigerung, vergangenes Jahr musste sie jedoch ausfallen", erklärt Ann-Kathrin Engesser, Sachgebietsleiterin im Amt für Öffentliche Ordnung der Stadt. Jetzt sei der Keller allerdings wieder ordentlich voll gewesen.

Die Schnäppchenjäger, die im Halbkreis um den Tisch von Engesser und Rist stehen, liefern sich Duelle um die besten Stücke. Viele Fahrräder starten dabei mit einem Preis von zwei Euro, den die Interessenten jedoch rasch hochbieten – fünf, zehn, 15 Euro: "Dann soll er es eben haben", verabschiedet sich ein älterer Herr aus dem Bieterduell.

Das rege Interesse freut Regina Grüninger, die beim Bürgerservice arbeitet: "Da wir in der Garage sind, dachte ich nicht, dass so viele Leute kommen würden." Die Nachfrage habe sich im Laufe der Zeit stets gesteigert. Dabei stellen Fahrräder den Großteil der Dinge, die unter den Hammer kommen. "Es sind auch viele Händler hier", sagt Grüninger. Unter den Besuchern ist auch Gisela Rösch. Sie kommt "wegen der Gaudi", hierher. Besonders faszinierend sei es, wenn der Preis bei Kleinigkeiten plötzlich in die Höhe getrieben werde. "Zum Dritten" – der Hammer knallt trocken.