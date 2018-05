Donaueschingen Rückkehr nach 17 Jahren: Ivett Heininger aus Vác war Au-Pair in der Donaustadt

Gemeinsam mit ihrer Familie besucht Ivett Heininger derzeit Donaueschingen. 2001 war sie als Au-Pair hier. Was sich im Laufe der Jahre verändert hat

Es ist ein bunter Platz, an dem Ivett Heininger mit ihrem Mann Barna Kovács und den fünf Kindern untergebracht sind. In der Wasserstraße, umgeben von Kunst. Die Familie aus der ungarischen Partnerstadt Vác ist für einige Tage zu Besuch in Donaueschingen. Es ist ein Wiedersehen. Ivett war 2001 als Au-Pair-Mädchen ein halbes Jahr in der Stadt. Jetzt ist sie hier, um ihrer Familie diesen Ort zu zeigen, mit dem sie auch langjährige freundschaftliche Beziehungen verbinden.

"Wo findet man ein Quartier für eine Familie mit sieben Personen? Christel Lang hat sich dann angeboten", sagt Herbert Bayer, der sich bereits seit Jahrzehnten für die Städtepartnerschaft zwischen Vác und Donaueschingen engagiert. In Vác ist er Ehrenbürger und er sorgte 2001 auch dafür, dass Ivett Heininger hier eine Stelle bekam. Am 1. Juni wird er selbst mal wieder nach Ungarn reisen.

Zum Besuch pflegen er und weitere Donaueschinger seit vielen Jahren regelmäßigen Kontakt. Einerseits durch Reisen nach Ungarn, andererseits in digitaler Form "Das geht ja per Email am Computer wunderbar", sagt die über 80-jährige Edelgard Becker. Daher freut sich Ivett Heininger, jetzt mal wieder in Deutschland zu sein: "Ich war damals 2001 das erste Mal hier. Ich bin am 7. September angekommen, einige Tage vor dem Anschlag in New York. Danach hätte ich sicher nicht mehr reisen dürfen, das hätten meine Eltern nicht erlaubt", erzählt Heininger, deren deutscher Nachname von Verwandten Donauschwaben herrührt.

Bei der Herfahrt habe es ein wenig gedauert, die Stadt wieder zu erkennen: "Die Außenbezirke habe ich nicht erkannt, erst als wir durch die Innenstadt fuhren war das der Fall", sagt sie. Die deutsche Sprache beherrscht sie immer noch sehr gut. Das komme vor allem auch durch den regelmäßigen Austausch mit den Freunden in Donaueschingen.

2001 habe sie sich um drei Kinder einer Donaueschinger Familie gekümmert, eine schöne und gute Erfahrung: "Zuhause habe ich ja zwei Schwestern und einen Bruder. Von daher war mir klar, dass ich die Au-Pair-Zeit gut meistern kann", sagt Heininger. An Donaueschingen gefalle ihr nicht nur die Umgebung mit dem vielen Grün und den Parks, sondern vor allem, dass sich die Menschen kümmern: Um Gebäude, dass sie nicht kaputt gehen, aber auch um Menschen: "Sie waren hier sehr nett zu mir. Ich durfte etwa bei Ernst Zimmermann meine Emails überprüfen und welche nach Hause schreiben", so Heininger.

Der Besuch in der Stadt wird allerdings nur ein paar Tage dauern, bereits am Sonntag geht es wieder zurück in die Heimat, dort beginnen dann die Sommerferien in der Schule – ganze zweieinhalb Monate lang. "Wir werden viele Leute besuchen und uns auch den Marathon-Vortrag im Rathaus anhören", sagt Heininger. Und natürlich will sie ihren Kindern die Donauquelle zeigen. Das gehört einfach mit dazu. Für Herbert Bayer ist der Besuch übrigens ein solche freudiger Anlass, dass er dafür auch an seinem 66. Hochzeitstag Zeit aufbringt.

Die Anfänge

Ungarns große Rolle bei der Öffnung des Eisernen Vorhangs weckte im Donaueschinger Gemeinderat den Wunsch nach einer ungarischen Partnerstadt. Einige Kommunen sagten ab, weil sie schon ausreichend Partnerstädte hatten. Den Kontakt zum Vácer Rathaus knüpfte dann Martha Arvay, die bei einem Lehrerseminar an der ehemaligen Lehrerakademie Donaueschingen und bei einem Empfang im Rathaus mit dem damaligen Bürgermeister Bernhard Everke ins Gespräch kam. Die Vácer nahmen die Offerte aus Deutschland gerne an und hofften auch auf Aufbauhilfe aus dem Westen. Eine Sondierungsdelegation hatte Vác erstmals im Juni 1992 besucht. (sk)