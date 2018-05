Donaueschingen Realschule Donaueschingen wird zum Fairtrade-Zentrum

Das "Werde Weltfairänderer"-Projekt startet im Juni an der Donaueschinger Realschule. An vier Tagen gibt es ein Programm, das sich nicht nur an Schüler richtet.

Im Juni wird der Hof der Donaueschinger Realschule zu einer bunten Ausstellung mit vielen verschiedenen Workshops und Themenangeboten. Die Schule hat es geschafft und bekommt von Montag, 4. Juni bis Donnerstag, 8. Juni, Besuch von den Weltfairänderern.

"Das ist eine einmalige Sache und ein großes Projekt an der Schule", erklärt Schulseelsorgerin Marga Konn, die sich dafür eingesetzt hat, die Weltfairänderer nach Donaueschingen zu holen. Das Bildungsangebot ist eine Initiative der Fachstelle Jugend und Schule des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) in der Erzdiözese Freiburg. Unter dem Motto: "Das Wenige, das du tun kannst, ist viel" will das Projekt für die Themen Fairness, Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit sensibilisieren. "Da kommt dann ein geschultes Team an die Schule und bietet entsprechende Workshops an", erklärt Marga Konn. Dabei sollen morgens verschiedene Workshops für die Schulklassen stattfinden, etwa ab 14 Uhr gilt das Angebot für jeden, der sich dafür interessiert.

"Es gibt regulären Unterricht, aber wir wollen es jeder Klasse ermöglichen, mindestens einen Workshop ihrer Wahl zu besuchen", so Konn. Zwei Klassen von der Eichendorff-Schule sind auch schon angemeldet. "Wenn noch Plätze frei sind, können auch andere Schulen an den Workshops teilnehmen", erklärt Konn. Sie ist stolz, dass es endlich geklappt hat: "Wir haben jetzt seit der Anmeldung etwa zwei Jahre darauf gewartet, das Projekt hierher zu bekommen." Ein Umstand, der jedoch auch für das Angebot spricht, das in einem Jahr etwa dreimal eine Schule besucht.

Verbunden mit dem Projekt sind auch bei der Schule nachhaltige Gedanken: "Wir hoffen natürlich, dass sich einige der Ideen aus dieser Woche auch in der Schule längerfristig umsetzen lassen", sagt Konn. Es sei immerhin auch Sinn der Veranstaltung, dass man das dort vermittelte Wissen auch nutzbringend einsetze. Man erhoffe sich dadurch etwa auch, der Auszeichnung als Fairtrade-Schule wieder etwas näher zu kommen. Mit einem Fairomaten, der im Eingangsbereich faire Snacks zur Verfügung stellt, der Fairtrade-AG und entsprechenden Projekten sind die notwendigen Auflagen erfüllt.

Das Programm der Weltfairänderer

Jeweils nachmittags wird auf dem Schulhof der Donaueschinger Realschule ein Programm angeboten, an dem jeder Interessierte teilnehmen kann. Morgens gibt es ab 9 Uhr ein Faircafé und Infostände verschiedener Vereine und Einrichtungen.