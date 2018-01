Donaueschingen Quellregion Donau auf der weltgrößten Tourismusmesse

Städte der Baar präsentieren sich auf der Stuttgarter Ferienmesse CMT

Baar – Die CMT, die weltweit größte Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit, findet vom 13. bis 21. Januar auf dem Messegelände in Stuttgart statt. Mittendrin: die Städte Donaueschingen, Hüfingen und Bräunlingen innerhalb der Kooperation Quellregion Donau. Ziel ist es auch für 2018 wieder, viele Gäste in die drei Städte zu locken und ihnen die vielen landschaftlichen und kulturellen Facetten der Quellregion Donau näher zu bringen. Die Priorität der Städte liegt auf den Themen Radfahren, Wandern und Kultur innerhalb der Quellregion Donau, wofür die Besucher am Messestand, der sich in Halle 6 Stand 6A63 im Bereich des Schwarzwaldes befindet, eine große Auswahl an Informationsbroschüren finden. Für die kleinen Messebesucher gibt es am Stand die Möglichkeit, die Besonderheiten der drei Städte anhand von Postkarten zum Ausmalen kennenzulernen. Die CMT hat täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Eintrittspreise: Die Tageskarte kostet 15 Euro, ermäßigt 12 Euro. Die kostenlose Nutzung des Nachverkehrs ist dabei eingeschlossen.