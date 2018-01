Donaueschingen Polizeinsatz im Hotel Linde: Verwirrter Mann besetzt Zimmer und zieht ein Messer

Spezialkräfte der Polizei haben am Donnerstagabend einen verwirrten 38-Jährigen überwältigt. Er ist zuvor ins Hotel Linde in der Karlstraße eingedrungen und hat schließlich ein Messer gezogen

Mit dieser Aufregung hätte im Hotel Linde am Donnerstagabend wohl auch niemand gerechnet: Polizeieinsatz, blockierte Straße, Klappmesser und eine Festnahme.

Wie die Polizei mitteilt, habe gegen 17.20 Uhr ein 38-jähriger Mann das Hotel betreten, sich dort kurz aufgehalten und sei dann unvermittelt in ein Gästezimmer. Dabei habe er behauptet, dass er in diesem Zimmer wohne. ""Wir haben gerade viele Leute im Hotel, die kein Deutsch verstehen. Mein Kollege hat den Mann angesprochen und gefragt, wo er hin wolle. Da hat er nach oben gezeigt", sagt Francois Förster, Direktor des Hotels. Er ergänzt: "Schließlich kam ein Gast hinab zur Rezeption und erklärte, dass sich jemand in seinem Zimmer befinde." Förster sei dann selbst nach oben und habe versucht, die Situation zu klären.

"Der Mann war zuerst nicht aggressiv und wir wollten mit ihm sprechen. Wir haben dann aber gemerkt, dass er irgendwie verwirrt oder krank sein musste. Da haben wir die Polizei gerufen", so der Direktor.

Als die Polizei schließlich eintraf und die Beamten versuchten, den 38-Jährigen nach draußen zu begleiten, habe dieser ein Klappmesser aus seiner Hose gezogen. Die Beamten zogen sich hierauf zurück und schlossen der Mann im Hotelzimmer ein. Sämtliche Versuche, mit dem Mann ein normales Gespräch zu führen, seien gescheitert.

Spezialkräfte der Polizei konnten den Mann schließlich überwältigen und widerstandslos festnehmen. Der 38-Jährige wurde anschließend in eine Spezialklinik eingewiesen.

"Es gab dabei ein bisschen Chaos in der Karlstraße. Aber die Polizei wollte eben ausschließen, dass für irgendwen ein Risiko besteht", sagt Förster. Etwa vier Stunden habe es gedauert. "Man hatte auch Angst, ob der Mann nicht vielleicht aus dem Fenster springt, deshalb wurde abgesperrt", so der Hoteldirektor.

Von der Aufregung abgesehen, sei im Hotel alles in Ordnung. Es sei niemand verletzt, nichts sei kaputt und der Gast, in dessen Zimmer der Mann gegangen war, habe ein anderes bekommen.