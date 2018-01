Donaueschingen Polizei hilft bei der Sanierung

Landespolizeiorchester gibt Konzert in Pfohren. Erster Sanierungsschritt ist bereits gemeistert.

Ihre Kirche ist den Pfohrenern lieb und teuer. Vor allem Letzteres beschäftigt die Pfarrgemeinde, denn die in den 1960er-Jahren erbaute Kirche muss aufwändig saniert werden. Augenscheinlich ist dies an den total verrußten Innenwänden und dem bröckelnden Außenputz geworden. Doch mit Mörtel und neuer Farbe ist das Ganze nicht getan. In finanziell leistbaren Schritten soll die im vergangenen August begonnene Sanierung fortgesetzt werden. Nach der Kirchturm- und Uhrsanierung sowie der Trockenlegung der Grundmauern mit Drainagen geht es nun um die Finanzierung des nächsten Abschnitts. Einen Beitrag soll dazu ein Benefizkonzert am Samstag, 20. Januar , 18.30 Uhr, leisten. Es spielt das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg, das zu den renommiertesten Blasorchestern Europas zählt.

In vier Bauabschnitten werden 875 000 Euro investiert. Diese muss die Pfarrgemeinde nicht alleine stemmen. Die Stadt hat sich mit mit zehn Prozent an der 256 000 Euro teuren Außensanierung beteiligt, das Ordinariat mit einem Drittel der Kosten. So bleiben 151 000 Eigenanteil hängen. Finanziert wird dieser aus Rücklagen aus Schlüsselzuweisungen (68 000 Euro), Rücklagen der Kirchengemeinde (61 000 Euro) und Rücklagen aus Spenden für Renovation: 22 000 Euro. Bei der später folgenden Innensanierung steuert das Ordinariat 25 Prozent bei. Für die Orgelrenovierung gibt es nochmals zehn Prozent vom Ordinariat. Die restlichen Kosten muss die Kirchengemeinde über Rückstellungen, Spenden, Sponsoren oder Bankdarlehen aufbringen.

Die Bauabschnitte zwei bis vier folgen erst ab 2020. Im nächsten Doppelhaushalt der Seelsorgeeinheit Donaueschingen ist für die Kirche kein Geld vorgesehen. Beplant ist in Stufe zwei der Abschluss der Außensanierung mit der Sanierung der Nordseite. Hierfür werden rund 155 000 Euro budgetiert. In einem dritten Schritt ist dann die Innenrenovierung für 360 000 Euro vorgesehen und zum Abschluss steht die Sanierung der Orgel für 100 000 Euro an.

Das anstehende Kirchenkonzert soll nun aber nicht nur einen Beitrag zur weiteren Finanzierung leisten. Es wird auch Auftakt einer Reihe von Veranstaltungen rund um die Kirchen in den nächsten zwei Jahren sein.

Landespolizeiorchester

Das Landespolizeiorchester zählt zu den renommiertesten Berufsblasorchestern. Das Berufsblasorchester pflegt unterschiedlichste Stilrichtungen. Seit März 2015 ist Stefan R. Halder, Dozent an der Musikhochschule Trossingen für Blasorchesterleitung, Chefdirigent des Orchesters. Als Hauptwerk des Abends erklingen die Sätze "Adagio – Allegro, Allegretto und Finale: Presto) aus der Symphonie Nr. 100, der "Militärsinfonie" von Joseph Haydn.