Donaueschingen Politik-Interesse wird mit Preisen belohnt: FG-Schülerinnen beschäftigen sich mit spannenden Themen

Vier Schülerinnen des Donaueschinger Fürstenberg-Gymnasiums sind für ihre Beiträge zum Politikwettbewerb des Landtags von Baden-Württemberg ausgezeichnet worden. Die Mädchen haben dazu aktuelle politische Problemfragen genauer untersucht.

„Komm heraus, mach mit“ – so lautet das Motto des Schülerwettbewerbs des Landtags von Baden-Württemberg zur Förderung der politischen Bildung. Das haben die vier Zehnt- und Elftklässlerinnen Tijana Andjelkovic, Carolin Bürk, Lea Suppes und Jana Weber in die Tat umgesetzt und sich interessante politische Themenstellungen herausgesucht. Alle vier durften sich neben einer persönlichen Preisurkunde von Landtagspräsidentin Muhterem Aras über wertvolle Sachpreise freuen.

Tijana Andjelkovic hat sich bei ihrem Beitrag mit dem Phänomen der „Whistleblower“ genauer beschäftigt. „Ich wollte untersuchen, inwiefern diese als Nestbeschmutzer oder als Helden gelten können“, erklärt die Siebzehnjährige ihr Anliegen.

Ihre Altersgenossin Carolin Bürk hat sich die aktuelle Debatte um die Abschaffung des Bargelds genauer angeschaut. „Es war sehr spannend, hier die Argumente der Befürworter und Gegner miteinander zu vergleichen“, so die Schülerin.

Zehntklässlerin Lea Suppes hat sich beim Schülerwettbewerb mit einer Untersuchung zur Umweltpolitik beworben. Dabei ist die der Frage nachgegangen, ob und wie sich im Alltag Plastik stärker vermeiden lässt.

Ihre Klassenkameradin Jana Weber hat sich mit den Auswirkungen von Krieg und Terror auf unseren heutigen Alltag beschäftigt. „Ich war bei meiner Recherche überrascht, dass der Terrorismus der RAF in den 1970er Jahren den Alltag in Deutschland so stark geprägt hat“, sagt die Sechzehnjährige rückblickend.

Der betreuende Gemeinschaftskundelehrer Christian Gassner ist vom Nutzen des Landtags-Wettbewerbs überzeugt. „Die Jugendlichen werden hier auf Politik neugierig gemacht“, ist sich der Pädagoge sicher. Die Beschäftigung sporne mit den aktuellen Themen des Wettbewerbs zu kritischem und tolerantem Engagement für die Demokratie an.