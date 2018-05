Donaueschingen Pianist mit feinem Sinn für Nuancen

Martin Klett eröffnet die Hör-Baar mit unbekannter Literatur und Marksteinen der neueren Musikgeschichte.

Donaueschingen (gf) "Das mystische Klavier" stand als verlockendes, aber ungenaues Motto über dem Konzertprogramm des Pianisten Martin Klett zum Auftakt der diesjährigen Hör-Baar – ein Angebot des SWR und der Gesellschaft der Musikfreunde im Strawinsky-Saal. Zu hören war Klaviermusik des frühen 20. Jahrhunderts aus Westeuropa sowie ein US-amerikanisches Werk aus dem Bereich des Klangfarbenrauschens der 1970er-Jahre.

Nur noch wenig bekannt ist eine eigenwillige, aber universell gebildete Persönlichkeit des 20. Jahrhunderts: Hans Jürgen von der Wense. In jungen Jahren hat er wenige, konzeptionell in der Zeit ab 1915 allerdings radikale Kompositionen geschaffen. Insgesamt sechs von diesen nüchtern mit "Musik für Klavier" bezeichneten Stücken spielt Martin Klett. Er verleiht ihnen ein interessantes Gepräge, da er technisch souverän und sensibel zwei Aspekte von Wenses Musik herausarbeitet: die nachdenkliche und sanfte Zartheit auf der einen Seite, die Härte und Brüchigkeit auf der anderen. Klett vermittelt klanglich wie auch dynamisch, was ästhetische Zerrissenheit bedeutet.

Ganz andere Perspektiven eröffnet dazwischen mit einem eigenen Text der Autor Christian Schulteisz. Er hat Wense weniger als Komponisten im Auge denn als Ekstatiker und Wanderer.

Klett bietet dann eine weitere Rarität: eine Klaviermusik in drei Sätzen des englischen Komponisten Frank Bridge, dessen stilistische Neigung zu Debussy in diesem Fall unüberhörbar ist. Klett geht mit hohem Feingefühl und absoluter Sorgfalt zu Werke, er lässt sein Spiel gepflegt perlen und delikat schwirren, eröffnet aber auch mit großer Ruhe gedämpfte und schwere Stimmungen, die nie flach wirken, sondern sich immer eine faszinierende Plastizität bewahren.

Entsprechendes gilt für vier Stücke von Claude Debussy aus dessen 1. Band seiner 24 Präludien. Klett hat sich durchweg für im Tempo verhaltene Sätze entschieden. Bei jedem einzelnen zeigt er sehr schön seinen Sinn für die Poesie und den Nuancenreichtum dieser Musik.

Er erweist sich darüber hinaus als versierter Interpret eines Werkes, das noch der zeitgenössischen Musik zugerechnet wird: des "Makrokosmos I" von George Crumb mit seinen zwölf Fantasien über den Tierkreis. Klett präsentiert sich in prächtiger Form als der geforderte "Klangalchemist", der Tonrepetitionen in Höchstgeschwindigkeit hinlegt, manuell in den Korpus des Flügels eingreift und dazu an bedeutungsvoller Stelle große Worte wie Zeit, Wahrheit oder Seele einstreut. 40 Zuhörer sind begeistert.