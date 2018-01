Donaueschingen Pfohren plant neues Baugebiet

Ortschaftsrat will 20 neue Plätze schaffen und erarbeitet neue Fest-Pläne nach großem Jubiläumsjahr.

In der Bürgerversammlung skizzierte Ortsvorsteher Gerhard Feucht die Vorhaben für 2018, welche die Eckpfeiler einer kontinuierlichen Weiterentwicklung des ersten Ortes an der jungen Donau sind.

Er ging auf die Bauflächensituation ein, welche die Voraussetzung für ein gesundes Wachstum darstellt. Aktuell gibt es in Pfohren nur noch wenige frei verfügbare Bauflächen. Die Baulücken in den Neubaugebieten und innerorts sind bis auf zwei Bauplätze in privater Hand und bedürfen der Verkaufsbereitschaft der Eigentümer. Feucht erinnerte an das Projekt Innenentwicklung, das schwerpunktmäßig bis zum Jahresende private innerörtliche Pfohrener Umnutzungs- und Bauvorhaben fördert.

Dem seit Jahren kontinuierlich steigenden Einwohnerzahl will man angesichts des Bauplatzmangels mit der Ausweisung eines neuen Baugebietes auf einer Fläche von 12 000 Quadratmetern auf der Freifläche zwischen Kreis- und Geisinger Straße am Ortsausgang begegnen. Bis zu 20 Bauplätze sollen hier entstehen.

Ein weiterer Schritt in die Zukunft geht mit dem für 2018 vorgesehenen Glasfaser-Anschluss der Immenhöfe und des Gewerbegebietes einher. Für Letzteres forderte Zuhörer Adolf Engesser konkrete Erweiterungspläne, um einen Stillstand zu vermeiden.

Die Mitwirkung im Projekt Landschaftspark Junge Donau trägt zur touristischen Optimierung bei, aus der sich auf Höhe des Cafés an der jungen Donau ein neuer Donauzugang ergibt.

Der für 2017 vorgesehene Beginn der Generalsanierung des Grünen Baum wird mit den für dieses Jahr vorgesehenen Bauarbeiten in einem Gesamtprojekt umgesetzt. In der Festhalle stehen die Ersatzbeschaffungen für den Vorhang, den Brüstungsschutz für die Bühne, der Ersatz des Spülbeckens im Geräteraum, der Kauf eines Defibrillators und die Neuanschaffung von 54 Tischen im Haushalt. Der Friedhofsbereich wird mit Baumgräbern als weiterer Bestattungsform erweitert.

Eine Erfolgsgeschichte schreibt der Kindergarten, dessen 67 Plätze seit Jahresbeginn belegt sind. In Kombination mit einer Renovierung erhält dort das Begrüßungszimmer eine Schalldämmung. Als Herausforderungen für die Zukunft definiert das Kindergartenteam die Anpassung der Betreuungszeiten an die Bedürfnisse der Eltern bis hin zur Ganztagesbetreuung.

Die Grundschule in Pfohren zählt 108 Schüler, die sich auf vier Klassen verteilen. 2018 ist geplant, die Weitsprunggrube im Freigelände der Grundschule zu sanieren. Zudem stehen die Erneuerung des Vorhanges und des Bodenbelages der Schulbühne, der Einbau von Akustikdecken im Hauptgebäude und Bewegungsmelder für die Außenbeleuchtung im Haushalt.

Aktuell zählt Pfohren 1608 Einwohner, im Vorjahr standen 15 Geburten 11 Todesfällen gegenüber.

Festpläne

2017 geht als das Jahr der Jubiläen in Pfohrens Geschichte ein. Die 1200-Jahr-Feier, das Verbandsmusikfest der Feuerwehrkapelle, aber auch alle kleineren Jubiläen und Vereinsfeste seien eine grandiose Werbung für Pfohren gewesen, so Feucht. Der Ortsvorsteher bezeichnet ein immenses Pensum an ehrenamtlichem Engagement als Basis des Erfolgs. Ein Ziel der Ortschaftsräte ist es, den Schwung aus dem Jubiläumsjahr ins neue Jahr mitzunehmen. Basierend aus den Erfahrungen aus dem Vorjahr ist im Mai eine Ideenschmiede geplant, deren Ziel es ist, in der Vereinsgemeinschaft eine Veranstaltungsform zu konzipieren, die sich in Pfohren langfristig etabliert.