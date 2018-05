Donaueschingen Personalfrage geklärt: Wolterdinger Schwimmbad kann die Pforten öffnen

Große Freude bei Schwimmbadbesuchern aus Wolterdingen und Umgebung: Die Personalsituation im Freibad hat sich entspannt und das Bad hat seit Samstag geöffnet – allerdings mit neuen Zeiten

Aufgeschoben heißt nicht aufgehoben, sagt man doch. In diesem Fall wäre es schlimm, wenn es anders gekommen wäre. Die Personalfrage beim Wolterdinger Schwimmbad konnte zum Glück gelöst werden und der Förderverein Schwimmsportfreunde, mit seinen 270 Mitgliedern, hat bei den Vorbereitungen wieder ganze Arbeit geleistet.

Witterungsbedingt mit einer Woche Verspätung, öffnete sich am Samstag nun die Pforte des kleinen, aber feinen familienfreundlichen und solarbeheizten Freibades in Wolterdingen. Und dies auch mit neuen Öffnungszeiten. Statt erst ab 15 Uhr ist das Bad von Montag bis Freitag schon ab 14 bis 19 Uhr geöffnet. Samstag und Sonntag sowie an Feiertagen und während der Schulferien von 13 bis 19 Uhr. Frühschwimmen wird außer sonntags von 8 bis 9 Uhr angeboten.

Die Saison wird, wie schon seit vielen Jahren, von einer Gruppe von Frühschwimmern eröffnet, denn sie sind der Meinung, dass wenn das Wasser auch nur knapp über 21 Grad warm ist, dieser Morgensport gut tut. Mittags tummelten sich dann trotz Gewitterneigung schon einige Planschlustige auf der Liegewiese und auch der Saisonkartenverkauf sei gut angelaufen, war von Kassiererin Katharina Fesenmeyer zu hören.

Eine Umfrage im vergangenen Jahr hat ergeben, dass das Wolterdinger Freibad eine weite Magnetwirkung hat. Neben Badegästen aus dem Umland kamen sogar etliche Gäste aus der Kernstadt. Darunter auch Heike Imkamp mit Tochter und Enkelkinder. Und sie wollen auch diesen Sommer wieder in Wolterdingen genießen, denn "mit dem tollen Spielangebot ist das Bad gerade für Kinder ideal, und man hat sie im Blick", sagt sie.

Aber auch jungen Erwachsenen wie Alexander Kopp liegt das Bad am Herzen. Nicht nur weil er mit Land-und Bläserjugend-Kammeraden bei den Vorbereitungen mithalf, sondern weil er möchte dass die kommende Generation genauso viel Spaß im Wolterdinger Bad hat, wie er als Kind gehabt habe.

"Heilfroh", dass das Freibad wieder wie gewohnt öffnen konnte, ist auch die Wolterdingerin Claudia Dagne.