Donaueschingen Orchideenliebhaber Joachim Blech wird heute 75. Jahre alt

Er setzt sich für den Naturschutz ein und Orchideen begeistern ihn: Heute feiert Joachim Blech seinen 75. Geburtstag.

Orchideen, Friedensbewegung, Umwelt- und Naturschutz: Dafür ist Joachim Blech seit vielen Jahren durch öffentliche Äußerungen und Vorträge bekannt. Heute begeht er in Aasen seinen 75. Geburtstag. Kommunalpolitisch äußert er sich nach wie vor kritisch und unerschrocken zu Themen wie beispielsweise Fluglärm oder Straßenbau in der Region.

Geboren in Breslau bestimmten Flucht und die schwierigen Nachkriegsjahre seine Kindheit und Jugend. Der Vater war in den letzten Kriegstagen ums Leben gekommen. Die Mutter konnte mit ihren beiden Söhnen in Göttingen eine neue Lebensgrundlage entwickeln. Und hier weckte auch der Großvater mit dem "bleichen Waldvögelein" seine bis heute große Begeisterung für Orchideen.

Den üblichen Wehrdienst absolvierte der junge Zahnmediziner als Stabsarzt bei der Bundeswehr, bevor er sich zum Pazifismus bekannte und sich in den 1980er Jahren in der Friedensbewegung engagierte. Er gehört zu den Ärzten gegen Atomkrieg, aber auch Kernkraft ist für ihn ein Tabu. Eindeutig warnt der Mediziner vor den gesundheitlichen Spätfolgen auch von Niedrigstrahlung. Neben seiner Zahnarztpraxis in Schwenningen hat er als Fachgutachter gearbeitet. Seine Patienten schätzten unter anderem seine sorgfältige Beratung und spendeten ihr Zahngold gerne für Hilfsprojekte in Nepal, ein Land, das Blech wegen der dortigen besonderen Orchideenflora mehrfach bereiste.

Ehrenamtlicher Naturschutzwart

Auf Umweltbelastung und Klimawandel reagiert der Jubilar ganz praktisch: Seit dem Jahr 2006 arbeitet er als ehrenamtlicher Naturschutzwart im Landkreis, setzt sich für Naturschutzprojekte ein und hat inzwischen auch sein Wohnhaus in Aasen mit viel persönlichem Einsatz energetisch auf den neusten Stand gebracht.

Zu all diesen Engagements kam noch die Mitarbeit über jeweils zwei Amtsperioden im evangelischen Kirchengemeinderat Donaueschingen und im Ortschaftsrat Aasen, wo er sich unter anderem für den Verbleib der Grundschule und den Bau der Bürgerhalle in der Ortschaft einsetzte.