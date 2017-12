Donaueschingen Nicht nur frohe Botschaften für Wolf

Traditionsrevierbesuch des Justizministers zum Fest: Die Flüchtlingseinrichtung macht der Polizei viel Arbeit.

Die Advents- und Weihnachtszeit ist reich an schönen Traditionen. Eine ist der Besuch des hiesigen CDU-Landtagsabgeordneten im Donaueschinger Polizeirevier, die Guido Wolf auch im Ministerstatus weiterhin pflegt. Einerseits möchte er mit der Geste danke sagen für den Rund-um-die-Uhr-Dienst der Polizei, aber auch Anregungen für seine politische Arbeit im Landtag mitnehmen. Und traditionell gaben ihm der neue Revierleiter Thomas Knörr und seine Kollege nicht nur frohe Botschaften mit auf den Weg. Neben vielen Einsätzen rund um die Flüchtlingseinrichtung machen die allgemeine Terrorlage im Land und zunehmende Respektlosigkeit gegenüber der Polizei den Beamten zu schaffen.

Umgerechnet 45 Vollzeitstellen, eine immer noch relativ niedrige Kriminalitätsrate und eine fast schon traumhaft gute Aufklärungsquote von über 70 Prozent lassen kaum Probleme im Revier vermuten, zumal die einst lange beklagte Überalterung mit dem Einstieg einiger jüngerer Kollegen und auch eine schlechte Ausrüstung kein Thema mehr ist. Noch vor dem kommenden Herbst sollen die hiesigen Polizisten auf Streife sogar mit der Bodycam ausgerüstet werden, mit der Einsätze in Bild und Ton aufgezeichnet werden können. Diese sei mit dem gesellschaftlichen Wandel und zunehmender Respektlosigkeit gegenüber den Beamten allerdings auch erforderlich, meint Ralf Thimm, Leiter der Direktion Polizeireviere in Tuttlingen. Die Terrorbedrohung hat ebenfalls zu einer Mehrbelastung geführt: "Waren wir früher beim Triberger Weihnachtszauber mit vier Mann präsent und eher bei Verkehrsproblemen tätig, sind wir jetzt mit 30 Mann mit dieser Veranstaltung beschäftigt.

Weihnachtsmärkte sind inzwischen Stundenfresser geworden", schildert Dienstgruppenleiter Hans-Martin Mannheimer die Situation. Und nicht selten komme es vor, dass man nicht schnell genug zu einem Einsatz ausrücken könne, weil man nur mindestens zu zweit ausrücken dürfe, der zweite Mann aber nicht immer präsent sei.

So hofft auch das Donaueschinger Revier weiterhin auf mehr Personal. Guido Wolf versprach hier mit einer ausbildungsbedingten Verzögerung Besserung. "Wir haben reagiert und stellen in den Haushalten für die nächsten zwei Jahren 1800 neue Polizisten ein. Die absolute Zahl dürfte durch Ruhestandsabgänge zwar zunächst noch zurück gehen, doch die Perspektive ist gut", meinte Wolf zur Kurskorrektur, nachdem man vor Jahren noch am Personal sparte.

Bis Mitte 2020 dürfte die Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge die Polizei auf Trab halten. "940 Einsätze im Jahr, seien es Ladendiebstähle oder Rangeleien in der Unterkunft, wurden hier registriert. Das ist jeder vierte Einsatz", sagt Thomas Knörr. Auch wenn viele Einsätze mit Streitschlichtungen schnell abgehakt seien, binde die Einrichtung ernorm viel Kraft und Personal. Andere Arbeit bleibe in dieser Zeit liegen.

Viel zu tun hat die Polizei inzwischen auch mit der Internetkriminalität (siehe Infoelement). Dagegen gibt es derzeit so gut wie keine Wohnungseinbrüche.