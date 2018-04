Donaueschingen Neues Leben im alten Souvenir-Laden bei den Arkaden

Der ehemalige Laden der Familie Rahm in den Arkaden bei der Donauquelle hat wieder geöffnet. Neue Geschäftsführer sind Klaus und Roman Müller vom Café Hengstler

Im ehemaligen Andenkenladen der Familie Rahm ist wieder neues Leben. Nachdem das Geschäft im Herbst 2017 seine Pforten schloss, hat es jetzt wieder geöffnet – allerdings mit neuen Geschäftsführern. Klaus und Roman Müller vom Café Hengstler haben die Arkaden an der Donauquelle jetzt wieder geöffnet.

„Über einen SÜDKURIER-Artikel, in dem der Besitzer Günther Rahm auf der Suche nach einem Nachfolger war, sind wir darauf gestoßen“, erklärt der 43-jährige Roman Müller. Er ergänzt: „Das Café Hengstler ist seit vielen Jahrzehnten Bestandteil der Stadt. Als historischer Betrieb fanden wir es daher schade, dass ein ebensolcher, nämlich das Geschäft der Familie Rahm, schließen musste.“ Dahinter stehe der Wunsch, etwas Alteingesessenes nicht schwinden zu lassen.

Dass der Laden jetzt weitergeführt wird, freut auch den Besitzer, Günther Rahm. Er selbst habe sein Geschäft in Freiburg, wodurch es schwierig sei, den Standort in Donaueschingen aufrecht zu erhalten: „Wir sind zufrieden, dass es weitergeht. Es ist schön, dass es über den Zeitungsartikel funktioniert hat“, sagt Rahm. Der Laden sei 60 Jahre von der Familie geführt worden. „Jetzt ist es wieder belebt dort unten“, so Rahm.

Das Geschäft bleibt erhalten, verändert sich in seiner Ausrichtung allerdings ein klein wenig. Zwar sollen weiterhin die Touristen in den Laden gelockt werden, allerdings wollen die Geschäftsführer auch die Donaueschinger ansprechen: „Es soll kein klassischer Souvenirladen sein. Wir wollen den Spagat zwischen Tourismus und den Eschingern“, erklärt Müller. Dazu habe man das Sortiment auch ein wenig umgeschichtet. Ergänzt wurde das Angebot mit kulinarischen Produkten aus dem Café Hengstler, etwa Schwarzwälder Kirschtorten im Mini-Format. Zudem gibt es Werkzeug aus Schokolade und eventuell soll auch noch regionales Kunsthandwerk in die Angebotspalette. Mit dem neuen Mitarbeiter habe Roman Müller weiterhin die Möglichkeit, auch noch im Café Hengstler präsent zu sein. „Ich wünsche mir natürlich trotzdem, dass die Stammgäste auch hier vorbeischauen."