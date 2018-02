Donaueschingen Neues Herz für die Gutterquelle

Pumpen werden für rund 350 000 Euro ersetzt. Ersatzbrunnen kostet rund 2,4 Millionen Euro.

Donaueschingen – Die Donaustadt ist ein florierendes Mittelzentrum, auf das so manche Kommune neidvoll blickt. Sie liegt an zwei Bundesstraßen und der Autobahn verkehrsgünstig. Die Wirtschaft investiert und sorgt für hohe Gewerbesteuereinnahmen, die die Stadt wiederum in ihre Infrastruktur investieren kann. Entsprechend attraktiv ist die Stadt, die kontinuierlich an Einwohnern zulegt, während andere um den Status quo kämpfen. Und die Donaustadt hat noch einen wertvollen Schatz, um den sie beneidet wird: die Gutterquelle zwischen Schlosspark, Bahn und B 27, die den Großteil der Donaueschinger mit qualitativ hochwertigem und kalkarmem Wasser und zu einem günstigen Preis, der jüngst sogar gesenkt wurde, versorgt.

Rund vier der elf Millionen Einwohner Baden-Württembergs lassen aufbereitetes Bodensee-Wasser aus ihrem Hahn sprudeln. 183 Mitglieder (149 Kommunen und 34 Zweckverbände) sind an dieser Versorgung angeschlossen und unterstreichen, dass eine ausreichend sprudelnde Quelle vor der Haustür keine Selbstverständlichkeit ist. "Die Gutterquelle ist Gold wert", sagt Wassermeister Klaus Scholl. Und diesen Schatz gilt es zu pflegen. So wurde vor Tagen ein erster Teil der Pumpengruppe ausgetauscht, der vor 28 Jahren beim Jahrhunderthochwasser 1990 auf der Baar nach der Überflutung der Gutterquelle eingebaut wurde. Der Rest folgt diesen Monat.

"Die Pumpen arbeiten noch gut, haben aber ein gewisses Alter erreicht", begründet Wassermeister Klaus Scholl den Ersatz. Denn auf einen Ausfall will er es nicht ankommen lassen. Mit den neuen Pumpen wurde zudem eine neue Steuerung installiert. Neben der neuen Versorgungssicherheit soll das Gesamtpaket dem Wasserwerk küntigt auch einiges an Stromkosten einsparen. Über 300 000 Euro wird der Austausch der Pumpengruppe samt Steuerung kosten.

Dass man mit der Erneuerung gut beraten ist, zeigt ein Blick ins benachbarte Gebäude über dem Tiefbrunnen. Dort waren binnen relativ kurzer Zeit im vergangenen Jahr zwei der drei Pumpen ausgefallen. Diese Pumpen wurden für rund 30 000 Euro ausgetauscht.

Damit ist aber nur ein Teil der anstehenden Investitionen erfolgt. Ein großes Projekt steht mit der Ersatzversorgung für den Fall der Fälle an, denn beim Hochwasser 1990 wurde allen aufgezeigt, dass man für diesen schlecht gewappnet war. Damals mussten Haushalte teils mit Tankwagen notversorgt werden, bis die Gutterquelle wieder betriebsbereit war. Ein erster Schritt für den Fall einer neuen Flut war damals das Hochsetzen der Pumpen vom damals komplett überfluteten Keller ins Erdgeschoss. Jetzt folgt der nächste Schritt: die Ersatzversorgung. "Vor zwölf Jahren habe ich diese angeregt, jetzt wird sie gebaut", sagt Scholl.

Zunächst hatte man gehofft, über eine Kooperation mit Nachbargemeinden oder mit der noch jungen Hüfinger Mineralwasser GmbH & Co. KG eine Notversorgung aufzubauen. Doch das habe sich zerschlagen. Nachdem über Probebohrungen ein passender Brunnen in Bauhof-Nähe gefunden wurde, gilt es diesen in diesem Jahr entsprechend aufzubohren und zu verrohren, für 700 000 Euro. Bis 2021 soll die Maßnahme fertig sein und 2,4 Millionen Euro gekostet haben. Für den extremen, aber eher unwahrscheinlichen Fall des Ausfalls beider Systeme wurde inzwischen ein Maßnahmenplan erarbeitet und ein mobiles Versorgungssystem eingerichtet. Schließlich gelte es, so Scholl, die Donaueschinger, die zwischen 3000 und 5000 Kubikmeter pro Tag verbrauchen, dann per Tanklieferung noch mit dem Notwendigsten zu versorgen. Diese Investitionen werden zwar auf mehrere Haushaltsjahre verteilt, dürften sich aber wieder verteuernd auf den Wasserpreis auswirken, meint Scholl, der das Wasserwerk nach 16 Jahren Leitung zur Jahresmitte verlassen wird.

