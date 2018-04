Donaueschingen Neuer Standort im Konversionsgelände: Stadtrat will nicht noch eine kleine Schule

Der Donaueschinger Gemeinderat will keine vierte Außenstelle für die Erich-Kästner-Schule. Stattdessen soll die Grundschule an ihrem jetzigen Standort gestärkt werden. Was die Fraktionen zu dem Thema sagen

Das neue Stadtviertel "Am Buchberg" soll viele Probleme lösen: Neue Bauplätze für Familien, Wohnraum für Senioren und auch die Realschule soll dort einen neuen Platz finden. 14 Hektar, die eine städtebauliche Spielwiese bieten und stets bei allen Planung im Fokus liegen. Da lag für die Stadtverwaltung der Schluss nahe: Wir haben zwei Schulprobleme, die könnten doch auf einen Streich gelöst werden.

Unumstritten ist seit Jahren der Handlungsbedarf an der Realschule. Unumstritten, wenn auch noch nicht seit langer Zeit, jedoch mit zunehmender Dringlichkeit ist der Handlungsbedarf an der Erich-Kästner-Schule. Denn das Ganztagesangebot wird mittlerweile so gut angenommen, dass die Schule an ihre räumlichen Kapazitäten stößt. Oft werden Zimmer gar drei oder vierfach genutzt und auch im Keller wird jeder Quadratmeter ausgeschöpft. Und wenn man schon einen Realschul-Neubau plant, dann könnte man mit einer Außenstelle oder gar einer neuen Grundschule doch auch gleich das Platzproblem an der Erich-Kästner-Schule lösen.

Die Verwaltung macht Synergieeffekte im Bereich Mensa, Turnhalle, Verkehrsanbindung, zentrale und attraktive Bildungs- und Betreuungsangebote aus. So müssten beispielsweise die Grundschüler, die in der Äußeren Röte oder Am Buchberg wohnen, nicht einer der viel befahrenen Verkehrsachsen queren, um zur Erich-Kästner-Schule zu gelangen. Eine Auslagerung von nur einem Zug wird jedoch aus pädagogischer und organisatorischer Schicht von der Schulleitung und auch dem Staatlichen Schulamt als problematisch angesehen. Die Idee: Zwei Züge sollen auf dem Konversionsgelände unterrichtet werden und an der Stammschule bleibt noch ein Zweig. So könnte der dadurch gewonnene Raum für die Ganztagesbetreuung genutzt werden. Doch während sich die Gesamtlehrerkonferenz mit 15 Ja-, fünf Gegen- und zwei Enthaltungen mehrheitlich für die Planungen ausgesprochen haben, sehen das die Eltern anders. So wertet der Elternbeirat mit sieben Gegenstimmen und neun Enthaltungen das Ganze eher skeptisch. Befürworter gibt es keine.

Der Elternbeirat: Was bewegt die Eltern zu einem solchen Abstimmungsergebnis? Die Antwort gibt Carlos Vieira, Vorsitzender des Elternbeirates: "Die Eltern befürchten, dass die Außenstelle zum Prestigeobjekt wird und dass die Erich-Kästner-Schule in Vergessenheit gerät und so zu kurz kommt", erklärt Vieira. Organisatorisch bedeute eine weitere Außenstelle – die Erich-Kästner-Schule hat mit Grüningen und Allmendshofen bereits zwei – wesentlich größeren Aufwand. "Wir wollen eigentlich die Erich-Kästner-Schule lieber als eine starke Grundschule, anstatt mit drei kleinen Schulen."

Eine Meinung, mit denen die Eltern nicht allein sind, denn auch die Stadträte halten von einer weiteren Außenstelle wenig – und das über alle Fraktionen hinweg. Die geforderte Richtungsweisung, um die Planungen für die Realschule weiterzuführen, bekam die Verwaltung auch. Bloß nicht wie gewünscht: Denn die Stadträte waren sich einig: Der Fokus sollte lieber auf der jeweiligen Schule liegen, als solch eine Kompromisslösung zu realisieren.

Konrad Hall (CDU): "Wir sollten die Erich-Kästner-Schule dort stärken, wo sie jetzt ist", erteilte der CDU-Fraktionssprecher den Depandance-Plänen eine Abfuhr. Eine starke Dreizügigkeit sei besser, als zwei Züge auszulagern, und drei Außenstellen würden nicht funktionieren. "Die Synergieeffekte kann ich nicht sehen", so Hall. Außerdem würden diese schon am aktuellen Standort mit dem benachbarten Fürstenberg-Gymnasium bestehen.

Gottfried Vetter (SPD): "Die oberste Priorität ist die pädagogische Betreuung der Kinder", betonte der SPD-Fraktionssprecher, der das pädagogische Konzept, das die Schule ausgearbeitet hat, für "durchdacht und zukunftsfähig" erachtet. Es sei schwer vorzustellen, wie eine Schule funktionieren könne, wenn sie auf vier Standorte verteilt ist. Wichtig sei: anhand des pädagogischen Konzeptes zu prüfen, ob der Raumbedarf mit einer Sanierung realisierbar sei oder ob ein Anbau nötig werde. "Wir sollten die Erich-Kästner-Schule als große Grundschule am aktuellen Standort erhalten."

Claudia Weishaar ( GUB ): Eine "totale Absage" erteilt die ehemalige Grundschulleiterin der Außenstelle. "Das wäre nur eine Notlösung. Grundsätzlich gehört eine Schulleitung an jede Schule, denn sie ist das Herz der Schule und das Bindglied zwischen Schülern, Eltern und Lehrer." Die GUB-Stadträtin schlug vor, einmal grundsätzlichen einen Blick auf die Grundschul-Landschaft von Donaueschingen zu werfen. Denn durch das Ganztagesangebot würden viele Kinder die Schule besuchen, die eigentlich auch Ortsteil-Grundschulen, die aber nicht das entsprechende Angebot haben, direkt vor der Haustüre haben. "Es gibt viele Alternativen. Wir tun uns schwer mit einer Entscheidung, wenn wir nicht alle Fakten auf dem Tisch haben." Der Hauptausschuss sollte sich einmal eingehend in der Sondersitzung mit den Grundschulen beschäftigen.

Michael Blaurock (Grüne): Eine ganz neue Idee brachte der Grünen-Fraktionssprecher ins Spiel. Wenn die Realschule gebaut ist, dann hätte die Stadt zentrumsnah ein Grundstück, auf dem man auch eine neue Erich-Kästner-Schule bauen könne. "Das Fürstenberg-Gymnasium war mir eine große Lehre", so Blaurock. Dort hätte man auch mit 1,3 Millionen Euro angefangen, letztendlich waren es zehn Millionen Euro und der Grünen-Stadtrat hat sich nach eigenen Angaben in der einen oder anderen schlaflosen Nacht gewünscht, dass man doch lieber neu gebaut hätte, anstatt zu sanieren.

Bertolt Wagner (FDP): Aktuell nutzen 75 Prozent der Kinder das Ganztagesangebot: "Der Bedarf wird noch mehr zunehmen, aber am kleineren Standort können wir die Ganztagesbetreuung nicht aufrecht erhalten", so der FDP-Fraktionssprecher. Deshalb sollten die Pläne nicht weiter verfolgt werden. "Wir sollten nicht noch eine weitere, kleine Schule schaffen."

Der Platz- und Handlungsbedarf an der Erich-Kästner-Schule ist unumstritten

270 Kinder besuchen aktuell die Erich-Kästner-Schule. 75 Prozent davon nutzen das Ganztagesangebot. Dadurch ist der Platz eng geworden. Zwar hat jede Klasse ein Klassenzimmer, doch die anderen Räume sind mehrfach belegt.