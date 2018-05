Donaueschingen Neue Erlebnis-Oase für Generationen: Irmapark offiziell eröffnet

720 000 Euro hat die Umgestaltung des Irmaparks gekostet. Was daraus wurde: Ein Mehrgenerationenpark mit Spiel- und Sportgeräten für Jung und Alt. Bereits am ersten Eröffnungstag nutzen etliche Donaueschinger das neue Angebot

Nach am Morgen waren die Arbeiter mit den letzten Handgriffen am Generationenpark beschäftigt: Geländer wurden festgeschraubt, die Wege mit dem Laubbläser freigeräumt. Pünktlich zur offiziellen Eröffnung des Geländes am Irmapark präsentierte sich das Areal dann in neuem Glanz.

"Der Irmapark ist ein großer Erfolg. Und wie man sieht: er wird angenommen" sagt Oberbürgermeister Erik Pauly bei der Eröffnung, während im Hintergrund schon etliche Erwachsene und Kinder die neuen Geräte ausgiebig testen. Ein langer Wasserstrahl wird aus dem Spritzfisch an der großen Eibe vorbeigeschossen.

Zahlreiche Spiel- und Motorikgeräte

Im Winter waren die Bauhandwerker noch gezwungen, bei den Umbaumaßnahmen eine Pause einzulegen: Der Boden war gefroren. Das Warten hat sich jedoch gelohnt und die Donaueschinger haben einen neuen Park mit naturnahem Charakter und zahlreiche Spiel- und Motorikgeräten: So gibt es Wasserspiele, eine Schaukel, ein Gerät, um den Rücken zu stärken. Besonderer Hingucker ist ein hölzernes Klettergerüst, das an das Donaueschinger Fürstenschloss erinnert. Die Bürgerstiftung hat es mit 20 000 Euro gesponsert.

Alle Fraktionen mit dabei

"Besonders schön ist, dass die Idee vom Gemeinderat entwickelt wurde und fraktionsübergreifend damit etwas Tolles geleistet wurde. Das Schöne ist, dass es ein Park für Jung und Alt ist. Dazu noch die fantastische Lage. Es ist was los in Donaueschingen", so Pauly weiter. Es gebe jetzt eine neue Perle in der Stadt, ein gelungenes Ensemble für jede Altersklasse. "Es ist besonders schön, dass auch die nahe Brigach über die Wasserspiele in das Parkkonzept mit eingebunden ist", so der OB. Nicht einfach, speziell wegen der Minustemperaturen im Winter und der damit verbundenen Sorge, das Wasser in der Spritzanlage könne einfrieren.

Verbindung durch die blauen Säulen

Der Park stelle eine Verbindung mit anderen Kommunen entlang der Donau her. Blaue Holzsäulen dienen hier als Merkmal zur Wiedererkennung: "Wichtig ist, dass hier ein Gesamt-Zusammenhang erkennbar ist", erklärt Tim Kaysers vom Überlinger Planungsbüro Planstatt Senner.

Der neue Generationenpark fügt sich jetzt in die Reihe der insgesamt 23 Spielplätze in der Stadt. Jedes Jahr werde mindestens einer davon auf Vordermann gebracht.

Kosten

Der Mehrgenerationenpark hat insgesamt rund 720 000 Euro gekostet. Die Ufergestaltung zu Brigach bezuschusst das Land aus einem Tourismus-Infrastrukturprogramm mit knapp 48 000 Euro. Den Antrag dafür hat die Interessengemeinschaft Landschaftspark Junge Donau auf den Weg gebracht. (hon)