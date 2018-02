Donaueschingen Narrheit in Reinform

Druckfrisch wird am Schmutzige Dunschtig das Narrenblatt mit allerlei Kuriosem und Heiterem präsentiert

Druckfrisch haben die Narren gestern das Narrenblättli beim SÜDKURIER vorbeigebracht. Allerlei Kurioses habe sie wieder zusammengetragen.

Ein Beispiel gefällig? "Als gut funktionierendes Familienunternehmen sind die Erndles in Donaueschingen ja bekannt und just am Tage nach der Frohsinn’schen Finanzsitzung war die Vorstellung des neuen 'Eclipse Cross' in den bekannten Geschäftsräumen geplant. Jürgen Erndle informierte und bewirtete die Gäste auf gewohnt charmante Weise, Bruder Roland hatte angeblich Familientag mit Frischluftzufuhr auf dem Fußballfeld mit seinen Sprößlingen. Dennoch ließ es sich Letzterer nicht nehmen, angeblich von dort einen Kunden anzurufen und diesem mitzuteilen, er könne sein Auto abholen, es wäre wieder fahrtüchtig. Als sich die Veranstaltung dem Ende näherte, kam Mutter Regina Erndle zufällig vorbei, die drei Wochen krankheitshalber nicht im Autohaus Dienst tat, und stellte mit Erstaunen fest, dass ein Event im Betrieb veranstaltet wurde. Voller Eifer packte sie gleich mit an und dankte der Fügung, dem zu Hause mit Männergrippe darniederliegenden Gatten Walter Erndle entkommen zu sein und viele Gesprächspartner gefunden zu haben. Nach der Stärkung des leiblichen Wohls und Gesprächen in lockerer Runde wollte nun der Kunde F. sein geliebtes, in der Reparatur befindliches Auto mitnehmen. Jürgen war etwas verwundert, dachte doch der Kunde käme zur Vorstellung des neuen Autos. Diplomatisch versuchte er zu erklären, dass das besagte Auto noch gar nicht fahrtauglich ist. Die Rolle des abwesenden Roland Erndle konnte an diesem Tage leider nicht geklärt werden.

Ebenfalls blieb offen, ob der Anruf an den Kunden noch aus dem Hirschen oder vom Fußballplatz erfolgte. Oder sollte gar der Roland aus dem Hirschen abgeholt werden und er verwechselte 'Auto' und 'ich'? Eine reine Vermutung ist, dass Roland neuerdings auch eine Art „Seifenkiste“ an die Frau bringen will, wenn die Rundumverkleidung an dem zu reparierenden Fahrzeug abgeschraubt und die Lichter noch nicht geliefert und montiert sind. Der die Stellung haltende Jürgen hat sicherlich nach Schließung der Betriebstüren ein 'Cross' geschlagen und sich geschworen, bei der nächsten Präsentation genauer auf den Termin zu achten und diesen unverzüglich in der Familie weiterzugeben."

Das Narrenblättli gibt es für 3,50 Euro bei der Hofapotheke, bei Optik Milbardt, Zigarren Weisbrod, den Metzgereien Holwegler und Martin, Schreibwaren Morath, in der Siedlung bei Rahn und Hauger, beim Getränke Biedermann, in der Apotheke Ernst und im Café Reiter.