Donaueschingen Nach fehlerhafter Reparatur: 76-Jähriger stürzt in Aufen schwer mit seinem E-Bike

Schürfwunden, Platzwunde am Auge und eventuell sogar eine Rippenfraktur: Ein 76-Jähriger hat für eine Nachlässigkeit teuer bezahlt. Beim Reparieren seines E-Bikes hat er die Vorderrad-Bremse nicht komplett eingebaut. Der Fehler brachte sich bei einer Probefahrt bergab schmerzlich in Erinnerung.

Ein 76-jähriger ist am Dienstagmittag in Aufen schwer mit einem E-Bike gestürzt. Den Unfall auf der mit Gefälle in Richtung Brigachtalstraße verlaufenden Straße "Am Vorderen Berg" hatte er selbst verschuldet. Er trug mehrere Schürfwunden, eine Platzwunde im Bereich eines Auges und möglicherweise auch eine Rippenfraktur davon. Der Mann hatte zuvor sein E-Bike selbst "repariert" und hierbei einen Teil der Bremse am Vorderrad versehentlich nicht wieder eingebaut. Bei der folgenden Probefahrt auf der Gefällstrecke konnte der 76-Jährige nicht mehr bremsen, verlor die Kontrolle über das E-Bike und stürzte auf die Fahrbahn. Nach einer Erstbehandlung durch die eintreffenden Rettungskräfte wurde der Mann zur weiteren Untersuchung in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht. Verwandte kümmerten sich um das beim Sturz leicht beschädigte Elektro-Fahrrad.