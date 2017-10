Donaueschingen Nach Räumung in Radolfzell: Sinti und Roma campieren in Donaueschingen

Nach Räumung in Radolfzell: Sinti und Roma campieren in Donaueschingen

Rund zwanzig Wohnwagen stehen seit dem Wochenende bei der Einfahrt zum Donaueschinger Reitturniergelände. Sie gehören zu einer Gruppe Sinti und Roma, die ihren Stellplatz zuvor in Radolfzell hatte. Dort wurde er jedoch von Polizei und Ordnungsamt zwangsgeräumt.

Seit dem Wochenende campieren Sinti und Roma auf dem von der Stadionstraße abzweigenden Straßenstumpf an der Einfahrt zum Reitturniergelände. Dort sind Wohnwagen in einer Reihe aufgestellt, parken zahlreiche Autos. Wie einige der Bewohner sagen, sind sie aus Radolfzell nach Donaueschingen gekommen.

In der Stadt am Bodensee wurde der Platz, auf dem sie zuvor campierten, am Donnerstag von Ordnungsamt und Polizei geräumt. Die Sinti und Roma hatten dort seit Monaten auf dem Gelände eines Landwirtes ihr Lager aufgeschlagen. Einer entsprechenden Aufforderung, den Platz zu räumen, waren sie nicht nachgekommen. Bei der Räumung mussten zwei der insgesamt 30 Wohnwagen mittels Abschleppwagen weggebracht werden.

Beim Eingang zum Gelände des Reutturniers ist der Ärger über dieses Vorgehen noch deutlich zu spüren: "Wir Sinti und Roma sind in der Geschichte immer wieder verfolgt worden. Wir sind aber nicht aggressiv und wollen keinen Ärger machen", erklärt ein Bewohner.

Etwa bereits seit drei Jahren kommen Angehörige der Gruppe in das Fitnessstudio Rückgrat, um dort die Duschen zu nutzen. "Wir haben damit kein Problem. Das ist Barmherzigkeit", sagt Frank Jäger, Leiter des Studios. Es laufe immer alles sehr harmonisch ab. "Es kommen immer fünf bis sechs und zahlen anschließend jeweils einen Euro", so Jäger.

Seitens der Stadt Donaueschingen konnten noch keine Angaben gemacht werden, wie mit der neuen Situation umgegangen werden soll. Generell ist es jedoch so, dass es für das Abstellen von Wohnwagen durch Sinti und Roma in Deutschland keine speziellen Regelungen gibt. Das Land Baden-Württemberg hat zwar einen Staatsvertrag mit den deutschen Sinti und Roma geschlossen, sie dort auch als Minderheit anerkannt, daraus leitet sich allerdings kein Anspruch auf ein Recht auf Wohnung ab, wie das etwa in Frankreich der Fall ist.

Der Rechtsrahmen für das Abstellen von Wohnwagen im öffentlichen Straßengebiet wird durch die Vorschriften des Straßenverkehrsrechts geregelt. Danach stellt die Übernachtung in einem Wohnwagen, sofern es sich nicht nur um eine Übernachtung zur Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeithandelt, eine genehmigungspflichtige Sondernutzung dar.

Staatsvertrag

Es ist Aufgabe der Länder, für die auf ihrem Gebiet lebenden Minderheiten geeignete Bedingungen zu schaffen, die es ihnen ermöglichen, ihre Kultur und Sprache zu erhalten sowie ihre Identität zu wahren. Deshalb hat Baden-Württemberg 2013 einen Staatsvertrag mit den deutschen Sinti und Roma abgeschlossen. Darin wurden sie in einem offiziellen, durch den Landtag einstimmig mit Gesetzeskraft versehenen Akt als nationale Minderheit anerkannt und gewürdigt. (guy)