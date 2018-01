Donaueschingen Mit Birgit Reerink zu Kontinuität

Amtgerichtsdirektorin ist jetzt offiziell im Amt. Ständige Wechsel sollen nun Vergangenheit sein.

Beim Donaueschinger Amtsgericht ist es offensichtlich inzwischen so wie beim Fußball. Mit den guten Leuten darf man nicht ewig rechnen. Und so waren die häufigen Wechsel auf dem Direktorensessel der letzten Jahre gestern auch bestimmendes Thema bei der Amtseinführung von Birgit Reerink. Auf der 47-Jährigen ruhen nun die Hoffnungen auf Kontinuität, zumal sie vor Jahren als junge Richterin schon einmal für einige Jahre in Donaueschingen war.

Stephan Elsner nahm's mit Humor. Der Familien- und Zivilrichter am Amtsgericht, fühlte sich bei der Begrüßung der Gäste – die Eltern von Birgit Reerink, Bürgermeister aus der Region sowie Vertreter der Polizei, Staatsanwaltschaft, Vollzugsanstalten, Jugendhilfe und Amtsgerichtsmitarbeiter – an den Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“ erinnert, weil er, selbst erst seit 2010 in Donaueschingen, inzwischen die vierte Feier zur Amtseinführung erlebte. Nach dem Wechsel des langjährigen Amtsgerichtsdirektors Kurt Gött auf den Direktorenposten in Villingen, hatten sich Arno Hornstein, Andrea Langenfeld und Marc Gerster recht kurzfristig für andere Posten entschieden. „Das liegt leider auch an der hohen Qualität der Richter“, meinte Röding. Die bringe Birgit Reerink zwar auch mit, doch sie kenne das gute Miteinander am Arbeitsgericht durch ihre frühere Richtertätigkeit in Donaueschingen. Das lasse auf ein längeres Verweilen hoffen. Und auch Elsner unterstrich, dass die häufigen Wechsel nichts mit dem „außergewöhnlich guten Betriebsklima“ zu tun hätten.

Dieses genießt die neue Direktorin bereits seit fünf Monaten, denn schon im August hatte sie ihre Stelle angetreten. Noch rechtzeitig vor einer arbeitsintensiven Phase. Viele Überstunden habe das Team leisten müssen, um nach der Notariatsreform das Nachlassgericht personell und materiell zum Jahreswechsel zu integrieren. Zudem habe man auch die Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs (elektronische Akte) gemeistert.

Röding wie Reerink betonten die Wichtigkeit von kleineren Amtsgerichten vor Ort, denn so kenne man die Leute und Umstände besser, die auch für die Rechtssprechung wichtig sein könnten. Von einer stärkeren Zentralisierung, wie sie immer wieder in der Diskussion sei, hielten sie nichts. Auch nicht OB Erik Pauly. Die Bürgernähe sei ihm wichtig. Mit Blick auf die neue Direktorin sprach der Jurist von einer „herausfordernden Aufgabe, einem schweren Beruf, dem der Respekt aller gebührt.“ Den Appell „Auf gute Nachbarschaft“ verband auch er mit dem Wunsch, dass sie länger bleiben möge.

Birgit Reerink

Die neue Amtsgerichtsdirektorin ist für rund 60 000 Bürger im Umkreis zuständig und für 22 Amtsgerichtsbedienstete verantwortlich. Vor 17 Jahren hatte die gebürtige Konstanzerin in Donaueschingen ihre Richterlaufbahn begonnen, war dann in Titisee-Neustadt, am Landgericht und bei der Staatsanwaldschaft Konstanz sowie auch einige Monate für das Oberlandesgericht Karlsruhe in Freiburg tätig.