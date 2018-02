Donaueschingen Missverständnis bei Kommunikation: Schule und Nissan finden zueinander

Nachdem der Autohersteller Nissan das zuvor gesponserte Elektroauto an den Gewerblichen Schulen Donaueschingen wieder abgeholt hat, will das Unternehmen dennoch weiter mit der Schule zusammenarbeiten.

Das verwaiste Carport vor den Gewerblichen Schulen wird vielleicht bald wieder mit Leben gefüllt. Dort befand sich noch bis Ende Dezember ein Elektroauto des Herstellers Nissan. Das Unternehmen hatte das Fahrzeug jedoch Ende 2017 wieder abgeholt, seitdem ist der Platz leer. Der Schule war es bisher nicht gelungen, einen entsprechenden Ersatz zu besorgen. Dabei hätte man eigentlich gerne weiter mit Nissan zusammenarbeiten wollen. Laut Schule habe der Autohersteller allerdings auf Nachfragen nicht reagiert, wie es in Zukunft weitergehe und ob erneut ein Elektroauto zur Verfügung gestellt werde.

"Wir haben eine Ausarbeitung von 40 Seiten an die Verantwortlichen der Firma weitergeleitet", sagt Rainer Jäger, Konrektor der Gewerblichen Schulen. Damit sollte dem Autohersteller gezeigt werden, auf welche Art und Weise das Elektroauto bisher eingesetzt worden ist. Keine Antwort ist auch eine Antwort, deutete Jäger das Ausbleiben einer Reaktion von Nissan. Enttäuschung an den Gewerblichen Schulen.

Bei Nissan scheint jedoch niemand über dieses Problem Bescheid zu wissen. Dort sei von der Schule bisher nichts eingegangen, keine Email, keine Anrufe, sagt Oliver Franz, Pressesprecher des Nissan Center Europe. Aber warum wurde der Nissan Leaf, das Elektorauto vor der Schule, dann abgeholt? "Das Projekt war auf die Dauer eines Jahres ausgelegt. Zudem ist das Modell des Nissan Leaf mittlerweile nicht mehr aktuell", so Franz. Derzeit warte man auf die firmeninterne Auswertung der Teilnahme an dem Schulprojekt.

Dass Nissan beabsichtigt, nicht mehr mit der Schule zusammen zu arbeiten, treffe "überhaupt nicht" zu. Im Gegenteil: "Bisher war es für uns eine durchaus schöne Erfahrung. Es gab sowas auf vorher noch gar nicht", beschreibt Franz die Zusammenarbeit mit der Donaueschinger Schule. Dementsprechend erstaunt sei man auch über die SÜDKURIER-Berichterstattung gewesen, in welcher die Angelegenheit seitens der Schule geschildert wurde. Franz werde jetzt direkt mit Rainer Jäger in Kontakt treten, um zu schauen, wie es in Zukunft weitergehen soll. Offensichtlich also ein Missverständnis, das jetzt aus der Welt geschafft wird.

Für die Schule ist dieses Angebot ein freudiger Anlass, gestaltet sich die Suche nach einem Elektroauto schwierig. "Das hilft uns schon sehr weiter. Wenn Nissan Interesse daran hat, weiter an dem Projekt beteiligt zu sein, sind sie natürlich unser erster Ansprechpartner", so Jäger. Gerade haben die Zeugnisse der Schüler Priorität, "die Autosuche läuft schleppend. Ich konnte mich ihr noch nicht in vollem Umfang widmen", so Jäger. Wenn alles klappt, dann soll das Fahrzeug vor der Schule, wie bereits der Nissan Leaf, in ein Carsharing-System eingebunden werden. Damit ist es dann wieder möglich, das Auto auszuleihen und direkt am Carport abzuholen.

Für die Schule haben Carport und Auto einen besonderen Wert. Die Anlage mit Photovoltaik zur Stromversorgung der Ladestation wurde von Schülern des Technischen Gymnasiums während eines Projektes mit Hilfe von Sponsoren und viel Eigenarbeit verwirklicht. Die Anlage bietet Anschauungsmaterial dieser Technik aus erster Hand und ist immer wieder Bestandteil weiterer Schülerprojekte.

Das soll sie auch in Zukunft weiterhin sein.

Stresstest

Schüler des Technischen Gymnasiums initiierten eine Tour durch Baden-Württemberg, um das Elektroauto einem Stresstest zu unterziehen und zu schauen, wie denn die Infrastruktur im Land für entsprechende Fahrzeuge aufgestellt ist. Sieben Schüler und ein Lehrer machten sich an einem Wochenende im Oktober auf, um das herauszufinden. Das Vorhaben musste entsprechend geplant werden, schließlich befindet sich nicht an jeder Tankstelle auch eine Ladesäule für Elektroautos. "Dafür haben wir etwa eine Stunde gebraucht", sagte Konrektor Rainer Jäger. Ladezeiten seien oft sehr lang. (guy)