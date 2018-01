Donaueschingen Messe in den Donauhallen bietet alles rund ums Bauen und Sanieren

Über 3000 Besucher kommen zur Baumesse in den Donauhallen. An die 80 Aussteller präsentieren die verschiedensten Angebote rund ums Thema Bauen.

Baue ich massiv oder mit Holz? Wie dämme ich mein Haus? Welche Heizung passt zu mir? Welche regenerativen Energien nutze ich? Und vor allem auch wie finanziere ich mein Häusle und welche Förderungen erhalte ich vom Staat? Das sind nur einige von vielen Fragen, die sich ein Häuslebauer im Vorfeld stellt. Antworten darauf und noch viel mehr gibt es ganz kompakt und in einem familiären Rahmen jetzt schon seit 15 Jahren auf der Fachmesse Haus-Bau-Energie in den Donauhallen.

Über 3000 Besucher nutzten am Wochenende erneut die Gelegenheit, sich intensiv zu informieren, sich Anregungen und Tipps vom Experten zu holen, sowie unter anderem im persönlichen Gespräch den Handwerker seines Vertrauens zu suchen und zu finden. Aber auch die Finanzierung, der Schutz vor Einbrechern, die Barrierefreiheit im Alter sowie ökologisches und gesundes Bauen und Wohnen sind Themen, die Bauwillige und Modernisierer gleichermaßen bewegen.

Gefragt waren neben den zahlreichen interessanten und vielfältigen Vorträgen auf der Bühne im Mozart-Saal, auch die unabhängigen Beratungsmöglichkeiten durch die Energieagentur des Schwarzwald-Baar-Kreises, Informationen über das Elektromobilitätsprojekt der Gewerblichen Schulen Donaueschingen, die interaktive Multimedia-Ausstellung zur nachhaltigen Energienutzung der "Expedition N" vor den Donauhallen sowie die Ausstellung ausgezeichneter Holzbau-Projekte. Und für den Nachwuchs war mit dem Suchspiel rund um den Bau-Biber auch etwas aufregend Neues geboten.

So waren am Sonntagmittag letztlich alle zufrieden – der Messeveranstalter, die Aussteller und vor allem auch die zahlreichen Besucher. "Wir können auch nach 15 Jahren eine absolut positive Bilanz ziehen", so Messechef Peter Sauber. "Die Veranstaltung ist vom ersten Tag an gut angenommen worden." Sauber lobt die Aussteller und insbesondere die vielen Handwerker. "Sie präsentieren sich sehr innovativ und man merkt, dass es ihnen viel Spaß macht. Dabei stehen natürlich die Gespräche mit den Besucher im Vordergrund", betont der Veranstalter.

Besucher holen sich Anregungen für ihre eigenen Projekte

Aussteller und Besucher sind mit der Fachmesse Haus-Bau-Energie gleichermaßen zufrieden.

Wolfgang Teubert aus Blumberg:

"Wir wollen unser 25 Jahre altes Fertighaus Schritt für Schritt sanieren. Zuerst ist das Bad dran und da war der Vortrag Bad(t)räume von Susanne Ciampa richtig toll. Als Nächstes kommt die Terrasse dran, auch dazu findet man hier auf der Messe alles."

Jeannette Aberle aus Tennenbronn:

"Wir haben ein älteres Haus gekauft, indem eine Wohngemeinschaft mit vier Partien eingerichtet werden soll. Wir haben und alles angeschaut, was mit der Inneneinrichtung zu tun hat – vom Boden bis zur Decke. Dabei spielen ökologische Aspekte eine große Rolle. Und Anregungen für den Einbau eines Liftes haben wir auch bekommen."

Arno Hennemann aus Wolterdingen(Malerfachbetrieb):

"Wir sind von Anfang an auf der Messe und auch in diesem Jahr mit der Resonanz sehr zufrieden. Das Interesse der Besucher war sogar Größer wie im vergangenen Jahr. Wir haben vor allem am Samstag sehr gute Gespräche geführt. Es gab konkrete Anfragen von Bauwilligen und Sanierern und wir haben bereits Angebote gemacht."

Julian Johannsenaus Donaueschingen (Blackforest Sicherheitstechnik):

"Ich habe mein Geschäft seit 2016 und bin zum ersten Mal auf der Messe. Grundsätzlich hätte ich eigentlich mehr Besucher erwartet. Allerdings bin ich mit der Resonanz insgesamt zufrieden. Das Thema Sicherheit ist sehr beratungsintensiv und viele haben nicht gewusst, dass es Fördermittel dafür gibt."