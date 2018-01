Hüfingen Melanie Vollmer ist neue Vorsitzende

Musikkapelle Fürstenberg startet mit neuem Vorstand in die Vorbereitungen zum 100-jährigen Bestehen im Jahr 2021.

Fürstenberg (bom) Alles im Fluss ist in der Musikkapelle Fürstenberg, deren Vorstandsspitze in neuer Zusammensetzung in die Vorbereitungsphase zum 100-jährigen Bestehen im Jahr 2021 geht. Der Abend war bereits weit fortgeschritten, als die Vorsitzende Martina Limberger ihre Ankündigung aus dem Vorjahr umsetzte und sich nicht mehr zur Wahl stellte.

"Nach zehn Jahren an vorderster Front sind neue Ideen gefragt. Vielleicht wird einiges anders sein, doch oberste Priorität bleibt es, dass ihr den kompletten Vorstand unterstützt und ihn in seiner ehrenamtlichen Tätigkeit unterstützt." Limberger sprach von einer Amtszeit mit Höhen und Tiefen, einigen schlaflosen Nächten und einer spannenden Zeit, von der sie ein insgesamt positives Fazit zieht. Die Wahlen waren gut vorbereitet, Diskussionen blieben aus.

Neue Vorsitzende ist Melanie Vollmer, die vor ein paar Wochen zu ihrer Kandidatur feststellte: "Nein sagen kann jeder und ohne Vorstandsspitze gestaltet sich die Vereinszukunft schwieriger." Unterstützung erhält Vollmer von ihrer Vorgängerin Martina Limberger die in Zukunft als stellvertretende Vorsitzende amtiert. Sie ersetzt Patrick Seiferle, der sich nach 24 Jahren von der Spitze verabschiedete. Die Finanzen bleiben bei Walter Ulrich in besten Händen. Seine Stellvertreterin ist Juliane Mayer. Neue Schriftführerin ist Franziska Gut, die auf Silke Seiferle folgt. Patrick Seiferle und Werner Bäurer sind Beisitzer, das Protokoll führt Julia Straub.

Zur Entlastung der Vorstandsspitze und des Dirigenent, Matthias Mayer, führte die Kapelle die Ämter von Instrumentenwart Franz-Josef Gut und Uniformwartin Ilona Gut ein.

Mayer skizzierte in seinem Bericht ein erfreuliches Vereinsjahr das musikalisch mit dem sehr guten Erfolg beim Wertungsspiel in Pfohren einen Höhepunkt hatte. Optimierungsbedarf sieht Mayer im schwachen Probenbesuch, der sich nach 45 Proben bei 70,9 Prozent einpendelte. Erstmals zeichnete er das Register mit dem besten Probenbesuch aus, das im vergangenen Jahr die Flügelhörner stellte.

Die Musikkapelle zählt 89 Aktive, die im Vorjahr 19 Auftritten hatten. Die Musiker stehen in den Startlöchern zur Organisation des Jubiläumsablaufes im Jahr 2021. Martina Limberger berichtete von ersten Überlegungen, das Fest mehrtägig inklusive Festumzug im Ortskern durchzuführen. Der Termin des Bergfestes sei ungeeignet, da sich zu diesem Zeitpunkt zahlreiche Musikvereine in den Ferien befinden.

Die nächsten Auftritte hat die Musikkapelle während der Fasnet. Bereits angelaufen sind die Proben für das Frühjahrskonzert am 7. April in der Festhalle Hüfingen.

Vereinshaus

Ortvorsteher Bernhard Schmid brachte es auf den Punkt: "Der Bau eines neuen Gemeinschaftshauses für die Vereine ist überfällig". In Fürstenberg gibt es keine freien Kapazitäten an Räumen für die Vereine mehr. Das Probelokal der Musikkapelle im Untergeschoss der Bürgerhalle ist viel zu klein für die mittlerweile 89 Aktiven. Selbst die Jugendkapelle hat inzwischen Mühe, dort zu proben.

Zur Vorbereitung auf Auftritte treffen sich die einzelnen Register und Musiker bereits jetzt quer verstreut über ganz Fürstenberg in privaten Räumen.

"Wenn es in diesem Jahr erneut keine Fördermittel für uns gibt, ist der Gemeinderat gefordert, das Gemeinschaftshaus über andere Finanzquellen zu finanzieren." Schmid stuft bei einer weiteren Verschiebung um ein Jahr die Preissteigerungen als deutlich höher ein, als die in Aussicht stehenden Zuschüsse. Dabei erinnert er an die Vollbeschäftigung im Bausektor.