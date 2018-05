Donaueschingen Mehr Programm und mehr Teilnehmer: Volkshochschule Baar sieht sich in einer Zwischenbilanz auf der Erfolgsspur

Zur Halbzeit des ersten Programmhalbjahrs wurden 14 Prozent mehr Teilnehmer verzeichnet. Ein Antarktis-Vortrag führt die Hitliste im Frühjahr an.

Die Volkshochschule Baar (VHS Baar) baut in 2018 ihre Position weiter aus. Die Zahl der Kurse, Vorträge und Exkursionen konnte laut einer Pressemitteilung zur Mitte des ersten Programm-Halbjahres ebenso gesteigert werden, wie die der Besucher. Das Konzept der „Damen-Mannschaft“ um den Leiter Jens Awe scheint aufzugehen. Das Angebot trifft den Nerv der Zeit und den Geschmack der Baaremer, denn immer mehr Interessierte finden den Weg zu Kursen, Vorträgen und Exkursionen der VHS Baar. Zur Halbzeit des ersten Semesters in 2018 waren es 3824 Teilnehmende, was einem Plus von mehr als 14 Prozent gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum entspricht. Die Bildungshungrigen oder einfach nur Neugierigen besuchten bisher 244 Kurse (17,9 Prozent Zuwachs) von denen 74 (Februar bis Mai 2017: 69), komplett ausgebucht waren (plus 7,2 Prozent). Obwohl die meisten Kurse in Donaueschingen starten, um ein möglichst großes Einzugsgebiet zu gewährleisten, kommen auch die Außenstellen nicht zu kurz. Alleine in Hüfingen konnten von Februar bis Anfang Mai 29 Kurse gestartet werden. Das ist gut ein Drittel mehr als zum selben Zeitpunkt vor einem Jahr

Die Vorträge mit dem Themenschwerpunkt „Natur im Fokus“ erfreuen sich großer Beliebtheit. Der „Hit" des Frühjahres war Elisa Merz‘ Bericht über ihren Forschungsaufenthalt in der Antarktis, der 149 Zuhörer in die Mundelfinger Aubachhalle lockte. Wie groß die Bandbreite des VHS-Angebots zwischen fernen Eiswüsten und heimischem Wissen ist, verdeutlicht Platz zwei der Halbjahres-Hitliste. Der bekannte Wildkräuter-Experte und Buchautor Markus Strauß faszinierte 137 Zuhörer im Donaueschinger Stockhausen-Saal mit seinem Wissen rund um Wildpflanzen, Beeren oder Waldbaumfrüchte.

Auch in der zweiten Hälfte des Semesters bis August warten noch spannende Themen auf Teilnehmerinnen und Zuhörer. Und die Erfolgsgeschichte soll weitergehen: „Wir werden unser Programm behutsam weiter ausbauen und dabei so wach wie möglich sein für die Bedürfnisse und Wünsche der Menschen im Städteviereck“, versichert VHS-Leiter Jens Awe.