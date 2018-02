Donaueschingen/Berlin Marcel Klinge kritisiert hastiges Vorgehen beim Windpark Länge

Der FDP-Bundestagsabgeordnete Marcel Klinge kritisiert das Vorgehen beim Windpark Länge. Umweltministerium, Regierungspräsidium und Landkreis hatten grünes Licht für die Rodung von über 13 Hektar Wald und den Bau von sieben Anlagen gegeben. In zwei Stufen sollen die restlichen vier Anlagen folgen.

„Die übereilten Genehmigungen für Rodung und Bau hinterlassen bei mir einen äußerst bitteren Beigeschmack“, wird Klinge in einer Pressemitteilung seines Berliner Büros zitiert. "Ich habe den Eindruck, dass das Projekt hastig durchgewunken werden soll. Das zerstört aber jede Chance, die direkten Anwohner und die Menschen in der Region mitzunehmen“, befürchtet der 37-Jährige. „Seit fast einem Jahr sind zu diesem Vorhaben Petitionen im Landtag anhängig, die bislang nicht bearbeitet wurden. Für diese lange Verfahrensdauer dürfen jetzt nicht die Bewohner der Südbaar mit ihrem Recht auf Bürgerbeteiligung bezahlen.“

Dem Abgeordneten und Kreisrat stößt besonders auf, dass über die Bewertung der Petition zur Umweltverträglichkeitsprüfung kein Wort im Schreiben des Petitionsausschusses oder der Mitteilung des Landratsamts gefallen sei. „Es bleibt zu prüfen, ob die Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden muss.“ Klinge kündigt an, er werde sich in einem persönlichen Schreiben an Umweltminister Untersteller und Landrat Hinterseh wenden.

Es sei doch gerade der Sinn von Petitionsverfahren, den Bürgerinnen und Bürgern Chancen auf Mitbestimmung bei Großprojekten einzuräumen.

„Sonst sind es ja oft grüne Politiker, die bei Bauprojekten zu Recht auf eine intensive Bürgerbeteiligung pochen“, heißt es von Marcel Klinge. „Das ist beim Windpark Länge genauso wichtig und richtig, wie bei jedem anderen Projekt. Wenn Minister Untersteller tatsächlich eine Akzeptanz für die Energiewende schaffen will, sollte er das beherzigen und den zweiten Schritt nicht schon vor dem ersten tun.“