Donaueschingen Ljerka Dörle ist das neue Obergretle

Sabine Spies stellt ihr Amt wegen der berufliche Belastung zur Verfügung, Oberhansel bleibt für vier Jahre Michael Schlatter.

Donaueschingen (rom) Die Hansel- und Gretlegruppe hat ein neues Obergretle. Nach acht Jahren stellte Sabine Spies ihr Amt zur Verfügung, ihr folgt Ljerka Dörle. Oberhansel bleibt für die nächsten vier Jahre Michael Schlatter, er kündigte jedoch seine letzte Amtsperiode an.

Mit dem Narrenmarsch wurde die Hansel- und Gretlesitzung eingeläutet. Oberhansel Michael Schlatter, der nun auch schon wieder vier Jahre im Amt weilt, eröffnete die Sitzung. Zunächst wurde Sabine Spies für ihr Wirken gedankt, die ihr Amt zur Verfügung stellte. Unter großem Beifall wurde sie verabschiedet. Aus beruflichen Gründen – die arbeitsintensivste Phase in der Narrenzunft fällt gerade auf die Zeit, in der sie beruflich ebenfalls sehr eingespannt ist – legte sie ihr Amt schweren Herzens nieder. Zunftmeister Michael Lehmann fand ebenfalls lobende Worte.

Doch die Ära des Obergretle geht weiter, neu ins Amt wurde hier Ljerka Dörle gewählt. Sie sammelte schon viele Jahre Erfahrung bei den Frohsinnlern sowie in der Trachtengruppe und engagierte sich ebenfalls schon beim Kinderball der Narrenzunft. Der komplette Hansel- und Gretle-Rat mit Silvia Sarnes, Miriam Groß, Heiner Murer und Marcus Milbradt wurden im Amt bestätigt, Stefanie Höfler wurde in Abwesenheit gewählt.

Auf dem Narrenfahrplan steht schon am 21. Januar das erste Narrentreffen in Gengenbach, am 1. Februar Altenfasnet in Mariensaal. Der 3. Februar steht im Zeichen des bereits ausverkauften Zunftballs, hier haben Interessierte bereits am Tag zuvor die Gelegenheit, der Generalprobe im Mozartsaal beizuwohnen. Die Blauhemdsitzung im Aufener Uffheim ist auf den 6. Februar abgesetzt, Höhepunkte dann am Schmutzigen Donnerstag und Fastnachtssonntag einmal der Kunderumzug und der große Lindwurm am Sonntag durch die Donaueschinger Innenstadt. Das Finale der kurzen fünften Jahreszeit bilden dann am Fastnachtsdienstag der Kinderball in der Donauhalle sowie die Fastnachtsverbrennung am Abend auf dem Hanselbrunnenplatz, wo am 6. Januar alles begann.