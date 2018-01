Donaueschingen Letzte Hürde für Kita-Pläne

Siegerentwurf am Dienstag im Gemeinderat. Einrichtung kommt ins Buchberg-Quartier.

Der Abzug der französischen Soldaten war hart für den Garnisonsstandort Donaueschingen. Der Kommune eröffneten sich damit aber seltene Entwicklungsmöglichkeiten für ein neues Quartier mitten in der Stadt. Entsprechend groß ist bereits die Nachfrage nach Bauplätzen auf dem nördlichen Areal, das nach der Übergabe und Verkauf des Areals seitens des Bundes an die Stadt durch Abriss alter Gebäude und Erschließungen derzeit vorbereitet wird. Mit den Häusern kommen junge Familien und mit deren Zahl wächst der Bedarf an Betreuung. Entsprechend hat die Stadt eine neue Kindertagesstätte im neuen Buchberg-Viertel vorgesehen. Hierfür hatte man einen Architekturwettbewerb lanciert, den das Büro Ackermann und Renner in Berlin im Dezember gewann. Der Gemeinderat entscheidet nun kommenden Dienstag, 18 Uhr, in den Donauhallen, ob dieser Entwurf als Grundlage für den Neubau herangezogen wird. Die Planung ist über den laufenden Haushalt finanziert. Gebaut wird 2019.

Das Interesse am Kita-Wettbewerb war recht groß. 14 Arbeiten wurden eingereicht. Und vier nahmen die Experten in der Jury in die engere Wahl, weil sie die vom Technisches Ausschuss festgelegten Kriterien am besten erfüllten und auch von der Konzeption überzeugten. Auch sie haben noch Chancen auf Realisierung, schließlich muss der Neubau für die Stadt im finanzierbaren Rahmen bleiben. Die Geschäftsführung der Konversions- und Entwicklungsgesellschaft plädiert aber für den Entwurf aus Berlin.

Finanziell betrachtet hat der Siegerentwurf einen Trumpf: der Komplex ist viergliedrig angelegt und so könnte problemlos erst nur der längere Hauptkomplex mit Aula und überdachter Dachterrasse sowie die beiden Blöcke links und rechts realisiert werden. Die einzelnen Glieder sind durch Glasfugen verbunden.

Sollte die Zahl der Kinder in diesem Bereich über die Erwartungen hinaus steigen, könnte man so über eine weitere Glasfuge den vierten Komplex anhängen, der von den Donaueschingern erst einmal nicht vorgesehen ist. "Derzeit gehen wir nicht davon aus, dass wir diesen brauchen", sagte OB Erik Pauly im Dezember.

Ausstellung

Die Entwürfe zur neuen Kindertagesstätte mit allen 14 eingereichten Arbeiten und den schriftlich beigefügten Nutzungskonzepten werden demnächst im Foyer des Strawinsky-Saals der Donauhallen öffentlich ausgestellt. Die Entwürfe sind am Donnerstag, 1. Februar, von 14 bis 18 Uhr, am Freitag, 2. Februar, von 14 bis 18 Uhr und am Samstag, 3. Februar, von 11 bis 14 Uhr, zu sehen.