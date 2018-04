Donaueschingen Leckere Pausen mit Äpfeln und Milch machen den Schülern Spaß

Die Karl-Wacker-Schule nimmt am Schulprogramm der Europäischen Union teil. Die Kinder lernen auf diese Weise, gesundes Essen in den Alltag zu integrieren.

Donaueschingen (lrd) Gesund geht es in den Pausen in der Karl-Wacker Schule zu. Die Schule nimmt am EU-Schulprogramm teil, das für eine Extraportion Milch, Obst und Gemüse für die Schüler sorgen soll.

"Wir machen eigentlich alles so wie immer", erklärt Rektorin Claudia Knab. Die Kinder sollen ganz natürlich mit dem Angebot umgehen und Obst und Milch in ihren Alltag integrieren. Seit dem Schuljahr 2016/17 ist die Schule bei dem Projekt mit von der Partie und hat sich schon jetzt für das kommende Schuljahr beworben. Claudia Knab hofft, dass die Bildungsstätte dann wieder mit dabei ist. Dreimal pro Woche wird in den Pausen Vollmilch ausgeschenkt. Außerdem werden Apfelschnitze oder ganze Äpfel angeboten. Die Koordination hat Michaela Bouillon übernommen. Ältere Schüler richten alles vor und schenken auch die Milch aus. Jeder kann sich ganz ungezwungen und kostenfrei bedienen.

Dass von dem Angebot rege Gebrauch gemacht wird, sieht man in den Pausen. Schnell verschwinden die Apfelschnitze in den Mündern der Kinder. Schülerin Michelle erklärt, dass das Angebot super sei, da sie sowieso gerne Milch trinkt. Der Apfelteller steht auch die ganze Woche in der Halle zur Verfügung. Die jüngeren Schüler erhalten teilweise das Angebot in den Klassenzimmern.

Zusätzlich werden einmal im Monat in den Klassen Äpfel verteilt. Entweder werden sie gleich gegessen oder sie werden im Rahmen des Unterrichts weiterverarbeitet. So gab es zu Weihnachten Bratapfel. Es entsteht selbst gemachtes Apfelmus oder Apfelmarmelade wird eingekocht. Auch der eine oder andere leckere Kuchen wird gebacken.

Zurzeit wird nur reine Bio-Vollmilch ausgeschenkt. Eine Klasse baut aktuell ein Kräuterhochbeet und man will in Zukunft mit Kräutermilch experimentieren. Natürlich kommen die Äpfel ebenfalls aus biologischem Anbau. Alle 14 Tage liefert Franz-Xaver Buhl vom Seeblickhof in Stockach die Waren an. Die Schüler können die Ankunft kaum erwarten und helfen dann auch gleich bereitwillig die Kisten ins Gebäude zu tragen.

Das EU-Schulprogramm stellt den Mitgliedsstaaten jährlich 250 Millionen Euro zur Verfügung. Baden-Württemberg bietet die Extraportion Gemüse, Obst und Milch aus regionalem Anbau für Schulen und Kindergärten an. Die regelmäßigen Extraportionen sollen die Kinder auf den Geschmack bringen. Sie lernen so, Obst und Milch in ihren Essalltag zu integrieren.