Donaueschingen Leben für die deutsch-französische Freundschaft: Franz Mayer wird 80

Franz Mayer war lange Jahre Präsident der Deutsch-Französischen Gesellschaft. Am Montag feiert er seinen 80. Geburtstag.

80 Jahre alt und noch immer engagiert: Franz Mayer hat sich über viele Jahre hinweg die deutsch-französische Freundschaft auf seine Fahnen geschrieben und sich dafür an vorderster Stelle eingesetzt. Während der letzten acht Jahre stand er an der Spitze der deutsch-französischen Gesellschaft in Donaueschingen (DFG). Am heutigen Montag feiert Franz Mayer seinen 80. Geburtstag und freut sich auf zahlreiche Gäste: "Wer zu uns nach Gutmadingen kommen will, kann kommen, wir sind vorbereitet", sagt er.

Das Haus in Gutmadingen ist offen für Besucher, die mit Franz Mayer und seiner Frau Heidi den 80. gebührend feiern wollen. Anlass ist gegeben, für Franz Mayer beginnt ein neues Jahrzehnt jetzt mit einer "acht". Die Bilanz: "Alles ist so geworden, wie es werden sollte", sagt er und genießt einen Schluck guten Rotwein aus dem Burgund, "ich bin zufrieden mit meinem Leben, das ist gut gelaufen." Fragt man ihn nach seinen Wünschen für die Zukunft, hat er auch wieder Deutschland und Frankreich im Blick. "Beide Länder sollten das Geschenk annehmen, verantwortlich zu sein für Europa. Wenn das nicht gelingt, werden unserer Kinder wieder in den Schützengräben liegen."

Und so macht sich Franz Mayer das große Anliegen von André Noël zu Eigen. Er war der erste Gouverneur der französischen Besatzungszone, der bis 1948 mit seiner Familie im früheren Hotel "Adler", dem heutigen "gelben Rathaus" in Donaueschingen wohnte. Er half mit, Schranken zu überwinden: "Ich möchte nicht nur eine deutsch-französische Annäherung, ich suche die Freundschaft", erinnert die DFG-Chronik an André Noël, der viel dazu beigetragen hat, die weitgehend feindselige Atmosphäre, zwischen Deutschen und Franzosen abzubauen.

Donaueschingens DFG wurde 1965 gegründet, also vor mehr als 50 Jahren. Bereits 1963 zog das 110. französische Infanterie-Regiment in Donaueschingen ein, die französische Garnison war geboren, um genau fünf Jahrzehnte später wieder die Stadt zu verlassen. Seither hat die DFG reichlich Federn lassen müssen. Aber noch immer sind 160 Mitglieder, unter ihnen rund 35 Franzosen, in dieser Gesellschaft aktiv. Seit Franz Mayer sich im November aus dem Amt des Präsidenten zurückzog, steht mit Nicole Nivoley eine Französin an der Spitze des Vereins. "Wir wollen verstärkt Franzosen aus der Region ansprechen, sich im Verein zu engagieren und damit die DFG auszubauen."

Franz Mayer jedenfalls, der in jungen Jahren in Wien ein Studium zum Fotografenmeister absolvierte und viele Jahre Manager bei der Mercedes Benz AG war, hat vieles für die Kontakte zwischen Deutschen und Franzosen getan. In Freiburg geboren und in Messkirch groß geworden, hat er in Ohmden, seiner langjährigen Heimatgemeinde in der Nachbarschaft von Kirchheim-Teck eine Partnerschaft mit Modane/Savoyen aufgebaut. Die 6000 Einwohner große Stadt im französischen Savoyen ehrte ihn mit einem auf ihn benannten "Platz Ohmden Franz Mayer". Die deutsch-französische Freundschaft lässt ihn nicht ruhen: Er will die Jugend über das Fürstenberg-Gymnasium und die Realschule dafür begeistern. "Mich hält die Jugend halt für einen Opa", sagt er. Aber immerhin: schon an Pfingsten ist eine einwöchige Paris-Reise vorbereitet.