Donaueschingen Kreis-Landjugend feiert bunten Fasnetball in Wolterdingen

Kreis-Landjugend feiert bunten Fasnetball in Wolterdingen

Eine große Party feierten am Samstagabend Gäste des Schwarzwald-Baar-Kreises. Unter dem Motto "Manege frei" trafen sich fast 1000 Jugendliche zum Kreisfasnachtsball in Wolterdingen.

Unter dem Motto "Manege frei" trafen sich fast 1000 Jugendliche zum Kreisfasnachtsball in der vollen Wolterdinger Festhalle. Passend zum Motto hatten die Mitglieder der Gastgeber aus Wolterdingen und Bräunlingen in den vergangenen Wochen fleißig an der Dekoration gebastelt. Auch die Landjugendgruppen des Kreises hatten sich Gedanken zum Motto gemacht.

Für den passenden und altersgerechten musikalischen Rahmen des gesamten Abends sorgte ein DJ.