Donaueschingen Kommentar zur Geschäftsentwicklung von IMS Gear: Ausgereifte Prozesse und langer Atem

Der größte Arbeitgeber der Baar wächst weiter und tummelt sich erfolgreich im schwierigen Geschäftsfeld Automotive. SÜDKURIER-Redakteur Jens Wursthorn erklärt das Erfolgsgeheimnis.

Zu beneiden ist eine Firma, die statt der geplanten zwei Prozent Umsatzwachstum satte sieben Prozent Zuwachs einfährt. Kundenwünsche galt es bei IMS Gear zu bedienen, der Markt brummt. Möglich gemacht haben dies Mitarbeiter, die mit Zusatzschichten und Bereitschaft zum Dreischichtbetrieb zum Erfolg beigetragen haben. Nicht zu vergessen ist an dieser Stelle die Qualität der Produkte. Das größte Unternehmen in Donaueschingen bewegt sich auf dem schwierigen Geschäftsfeld Automotive. Weil es auf Innovation statt Kosteneffizienz setzt, stimmt auch die Umsatzrendite. IMS Gear wächst, aktuell sichtbar an den China-Plänen, bewusst langsam. Produkte und Prozesse werden von Anfang an mit eigenen Kräften begleitet und sind am Ende ausgereift und optimiert. Bis zur Produktionsreife vergehen Jahre. Das benötigt einen langen Atem. Und Manpower. Bei IMS Gear beschäftigen sich nicht weniger als 400 Mitarbeiter mit neuen Produkten. In Donaueschingen haben sie ab 2019 mehr Platz dafür. Das ist die Heimatbotschaft hinter den Zahlen.