Donaueschingen Kirchenchor singt für Afrikaprojekt

Die Pfohrener Sänger steuert ein neues Projekt an: Mit einer Andacht und viel Gesang soll am 22. April Elimu4Afrika unterstützt.

Singen bereitet Freude. Für die Sänger des Pfohrener Kirchenchores ist dies schon lange keine Neuigkeit mehr. Mit der Verschönerung der Gottesdienste in der Pfohrener Sankt Johannes der Täufer Kirche, den regelmäßigen Besuchen im Donaueschinger Altenheim Sankt Michael und mit einer ganzen Reihe von konzertanten Auftritten kann er in dieser Hinsicht einen reichen Erfahrungsschatz vorweisen. Wenn der Pfohrener Kirchenchor mit seiner Dirigentin Bettina Feucht mit seinem Gesang sogar noch eine gute Sache vorwärtsbringen kann, ist das Sängerglück eigentlich vollkommen. Was sie mit einem Benefizkonzert zugunsten Sanierung ihrer Pfarrkirche schon einmal praktiziert haben, wollen die Pfohrener Chorsänger jetzt gemeinsam mit dem A-capella Chor Auf’n Takt wiederholen.

Der Erlös aus dem geplanten neuen Projekt, einer Andacht mit Gesang, wird in das Afrika-Projekt des Vereins Elimu4Afrika e.V. fließen, der in Chala / Tansania zielstrebig an der Realisierung seines dritten und größten Projekts, dem Bau eines handwerklichen Berufsschulzentrums zu Ausbildung von Facharbeitern in den Bereichen Wasserversorgung und der Installation von Solaranlagen, arbeitet. Zwei wesentliche Ziele verfolgt der Verein mit diesem Projekt: Die nachhaltige Versorgung der Region um Chala herum mit Trinkwasser und Solarstrom sowie die Ausbildung von Facharbeitern und die Schaffung eines Mittelstandes durch qualifizierte Handwerksbetriebe für Wasser und Solarstrom. Die Gebäude des Schulzentrums sind im Rohbau bereits fertiggestellt. In der Schule können, wenn sie betriebsbereit ist, 50 Schülerinnen und Schüler praktisch und theoretisch unterrichtetet werden. Diese werden dort jeweils für die Dauer von zwei Jahren lernen und auch wohnen.

Bevor am Sonntagabend, 22. April, die geplante Benefizveranstaltung über die Bühne gehen kann, gibt es für die Sänger des Kirchenchores Pfohren noch einiges zu tun. Während der A-capella Chor Auf’n Takt unter der Leitung der Dirigentin Sabine Martin seine Programmbeiträge zu einem großen Teil schon eingeübt hat, wird Bettina Feucht ihre Sängerinnen und Sänger erst im neuen Jahr auf den geplanten Auftritt vorbereiten. Beginn der Projektproben ist am Dienstag, 16. Januar, um 20 Uhr im Rathaus.

Geplant sind etwa neun bis zehn Proben sowie am 17. März ein Probensamstag. Nach dem Probesamstag wird es wegen der notwendigen Vorbereitung für den Karfreitag und Ostern eine kleine Unterbrechung geben. Die Dirigentin Martina Feucht und die Mitglieder des Pfohrener Kirchenchores würden sich freuen, wenn sie für dieses kleine Projekt wieder Verstärkung erhalten würden. Mitsingen kann jede oder jeder, die/der gerne singt und dies auch einmal in der Gemeinschaft eines Chores tun würde.

Elimu4Afrika

Der eingetragene Verein hat drei wesentliche Punkte im Auge: