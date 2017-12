Kirchenchor Hubertshofen/Mitstelbrunn begeistert mit seinem Schauspiel. Das Weihnachtstheater gilt als Geheimtipp und ist immer im Nu ausverkauft.

Spaß, Komik, Verwicklungen, eine Pointe jagte die andere und die Lackmuskeln wurden bis auf Äußerste strapaziert. Das erlebte das Publikum bei der Premiere des Lustspiels "Kaviar und Hasenbraten" in drei Akten von Regina Rösch im Adlersaal Hubertshofen am Weihnachtsabend.

Seit nunmehr 49 Jahren gibt es das Weihnachtstheater des Kirchenchors Hubertshofen/Mistelbrunn. Auch in diesem Jahr waren die auf 480 Stück limitierten Karten für die vier Vorstellungen bereits nahezu verkauft, bevor überhaupt das Programm veröffentlicht wurde. Ein Geheimtipp, so zieht es auch jedes Jahr Auswärtige wie beispielsweise den ehemaligen Landtagsabgeordneten Franz Schumacher oder den ehemaligen Wolterdinger Pfarrer Werner Arnold nach Hubertshofen.

Die turbulente Komödie spielt im Haus der Familie Steiner, die von permanenten Finanzproblemen geplagt ist. Regelmäßig wird der Strom abgestellt, das Heizöl geht aus und während der Hausherr am Tisch sitzt und Mahnungen und Rechnungen sortiert, ist seine Frau Elvira im Ort unterwegs, um etwas für das Abendessen auszuleihen. Eine scheinbar auswegslose Situation, in der Max Steiner auch nicht davor zurückschreckt, seinen besten Freund Manfred Hasenberger bestehlen. Doch dann ist Rettung in Sicht. Ein Kumpel der Beiden, "Klunker-Ede" stirbt im Gefängnis und hinterlässt ihnen sein Vermächtnis. "Schickt Eure Weiber in die Wüste und lasst die Puppen tanzen", fordert er sie auf. Mit bemerkenswerter krimineller Energie geht es dann daran, den ungewohnten Reichtum nicht nur vor dem Dorfpolizisten und seiner neugierigen Frau oder zwei ominösen Feriengästen, sondern auch vor den beiden Ehefrauen zu verstecken.

Max Steiner, eine Paraderolle für Günther Preis, der in trockenem Baaremer Dialekt eine Ausflucht nach der anderen sucht, gestikuliert versucht, die Situation im Griff zu behalten. Aber was als opulentes Mahl geplant war, bringt ihn und seinen Freund Manfred wieder auf den Boden der Tatsachen und endet in einem Dilemma. Als Gegenpart Ulrike Schorpp in der Rolle seiner Frau Elvira Steiner, mal nahe am Wasser gebaut, mal mit Drohgebärden. Tochter Elena, gespielt von Elena Schrenk behält immer einen kühlen Kopf und hat schließlich auch die zündende Idee, um aus dem Chaos irgendwie heraus zu kommen.

Und die Zuschauer kamen voll auf ihre Kosten. "Ein klasse Publikum", konstatierte Spielleiter Andreas Willmann nach der Premiere, "Ihr habt uns wirklich angespornt."

Die Darsteller

22 Proben haben die neun Akteure unter Leitung von Andreas Willmann innerhalb acht Wochen absolviert. Dies sind Günther Preis (Max Steiner), Ulrike Schorpp (Elvira Steiner), Elena Schrenk (Nathalie Steiner), Wolfram Lücke (Manfred Hasenberger), Beate Schrenk (Reinhilde Hasenberger), Claus-Werner Vogt (Rudolf Held), Tatjana Ritter (Waltraud Held), Heidi Mayer-Löhr (Konstanze Markert) sowei der Mistelbrunner Ortsvorsteher Norbert Knöpfle als Nikolas Kugler. Die weiteren Vorstellungen am 27. und 30. Dezember sowie am 1. Januar sind ausverkauft.