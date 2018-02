1000 Kinder ziehen beim großen Umzug durch die Stadt. Schulen und Kindergärten übertreffen sich gegenseitig mit ihren närrischen Ideen.

Donaueschingen – Fast 1000 Kinder beim Kinderumzug in Donaueschingen: Es ist immer wieder schön zu sehen, wie Kindergärten und Schulen den Brauch der Fastnacht leben – schließlich gehört ihnen der Nachmittag am Schmutzigen Donnerstag in der Innenstadt. Die bunten Kostüme zeugen von viel filigraner Arbeit im Vorfeld. Interessant auch, dass sich zum aktuellsten Thema, dem Stadtbus, auch schon in den Schulen Meinungen manifestieren.

Der von der Narrenzunft organisierte bunte Lindwurm wird von den Hansel und Gretle begleitet, auch zahlreiche Zünfte und Musiken sind mit den Kindern auf den Straßen. Der Höhepunkt steigt auf dem Hanselbrunnenplatz. Ganz der Tradition folgend, legen dort die Kinder den Schwur zur Narretei ab. Zeremonienmeister Thomas Gantert nimmt diesen ab, Narrenvater Alois Käfer schickt den Umzug dann wieder auf die Straße. Das Ziel liegt kurz nach der Schützenbrücke, wo es für die Jungnarren dann Schokolade gibt. Danach geht das bunte Treiben in den einzelnen Gaststätten weiter: Wenn die Kinder nach Hause kehren, übernehmen die Erwachsenen wieder die Narretei in der Stadt.