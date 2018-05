Donaueschingen Kinder lernen in Donaueschingen neue Musik lieben

Kinder lernen in Donaueschingen neue Musik lieben

Das Stück "Max und Jule und die geheimnisvollen Türen"' begeistert nicht nur die kleinen Zuhörer im Strawinsky-Saal.

Donaueschingen (hofi) Was für ein herrliches Erlebnis mit Neuer Musik, das die drei Musiker vom Freiburger Ensemble Recherche – der Percussionist Christian Dierstein, der Oboist Jaime Gonzáles und der Pianist Klaus Steffes-Holländer – mit viel Fantasie und Spielfreude den vielen Kindern, aber auch ihren Eltern und Großeltern am Sonntagvormittag im Strawinsky-Saal bereitet haben. "Max und Jule und die geheimnisvollen Türen" lautete der vielversprechende Titel des Stücks, das hier zu hören war.

In dem Stück wurde beim Gang durch die vielen Räume der alten Oper Donaueschingen eine geheimnisvolle musikalische Reise angetreten. Die Musiker schlüpften dabei in viele verschiedene Rollen. Sie traten auf als Biene Maja, Taucher, Koch, Oboe spielender Scheich in der Wüste, Notenarchivar, der den alten Telemann eines seiner Stücke "Fanta(sia)" spielen ließ, als Cowboys im wilden Western Saloon, als Pasta zubereitender Koch, als Dirigent, der dann von der fast als Profi agierenden zehnjährigen Charlotte Kawohl unterstützt wurde.

Ein Naturtalent

Was zehn junge Mädchen an rasantem Tanz mit dem Tanzmeister auf die Bühne zauberten, riss Jung und Alt zu Begeisterungsstürmen hin. Zum Glanzpunkt des morgendlichen Kinderkonzerts geriet dann aber die Wahl von Max (Christian Dierstein) bei der Suche nach seiner Jule im kindlichen Publikum.

In der sieben Jahre alten Charlotte Reinbolz fand er die ideale Partnerin. Als hätte sie schon wochenlang geprobt, glänzte Charlotte mit herrlichen doch improvisierten Einfällen und Gags. Ihre Bewegungen, Gestik und auch Mimik waren einfach hinreißend, einfach ein Naturtalent.

So war es für die Mitglieder des Ensemble Recherche ein toller Erfolg, wie sie mit Alter und Neuer Musik von Telemann über Debussy, Mussorgsky bis hin zu Kagel, Schnebel und sogar Stockhausen ihr Publikum aller Altersklassen begeistern konnten. Eis war dann für alle am Ende ein sehr willkommener Lohn.