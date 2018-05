Donaueschingen Kampf gegen Energiefresser wird am Donaueschinger Fürstenberg-Gymnasium fortgesetzt

Die Zusammenarbeit von Schule und Energieagentur im Schwarzwald-Baar-Kreis geht weiter.

Seit mehreren Jahren ist das Projekt „Stand-by in Schulen“ erfolgreicher Unterrichtsbaustein im Physikunterricht des Fürstenberg-Gymnasiums Donaueschingen. Schulleiter Mario Mosbacher und Projektleiter Tobias Bacher von der Energieagentur im Schwarzwald-Baar-Kreis verständigten sich auf eine Fortsetzung der Veranstaltungsreihe in den kommenden Schuljahren, teilt die Schule mit. In zwei Unterrichtmodulen werden dabei Schülerinnen und Schüler in ganz Baden-Württemberg über verschiedene Technologien der Energiegewinnung in Deutschland und deren Auswirkungen auf die Umwelt informiert. Zusätzlich sollen die Jugendlichen zu Hause selbst Energiefressern im Haushalt auf die Schliche kommen und Strategien zur Energieeinsparung erlernen.

Das Fürstenberg-Gymnasium Donaueschingen nimmt seit mehreren Jahren erfolgreich an „Stand-by in Schulen“ teil, Physiklehrer Joachim Pethe initiierte das Projekt und organisiert seither die Kooperation mit der Energieagentur. „Wir freuen uns über die gute Zusammenarbeit“, sagte Schulleiter Mario Mosbacher zum Abschluss der Veranstaltungsreihe. Tobias Bacher als Niederlassungsleiter der Energieagentur im Schwarzwald-Baar-Kreis bringe wertvolles Expertenwissen in den Unterricht ein. Das Schulprojekt „Stand-by in Schulen“ ist seit mehreren Jahren ein bewährter Unterrichtsbaustein an Schulen in Baden-Württemberg. Es wird durch die lokalen Energieagenturen betreut und vom Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg zu 100 Prozent finanziell gefördert. Die Energieagentur Landkreis Tuttlingen ist eine gGmbH, deren Vorsitz der Landrat des Landkreises innehat. Im Dezember 2008 wurden zusätzlich zur Zentrale in Tuttlingen zwei Niederlassungen in den Landkreisen Rottweil und Schwarzwald-Baar gegründet.