Hüfingen Junge Musikver überzeugen beim Konzert

Mit den Nachwuchsmusikern aus Grüningen und Aufen bietet die Jugendkapelle Pfohren/Neudingen ein eindrucksvolle Konzert.

Leidenschaft, die verbindet: Dies ist für die circa 35 Kinder der Jugendkapelle Pfohren/Neudingen das gemeinsame Musizieren. Welche umwerfenden Ergebnisse dabei herauskommen, zeigte sich am vergangenen Samstag bei ihrem Konzert. Gemeinsam mit den Jungmusikern aus Aufen und Grüningen stellten die Musiker ein hörenswertes Konzert zusammen. Eingeleitet wurde das Konzert durch die Töne der Jugendkapelle Aufen/Grüningen, die unter der musikalischen Leitung von Benedikt Hauger steht. Gemeinsam mit den Musikern zeigte er mit modernen Stücken, wie "Final Countdown, auf welchem hohen Niveau bereits die Jüngsten musizieren. Des Weiteren überzeugten sie mit Filmmusik, wie "Music from Frozen" oder "Disney Film Favorites".

Die Jugendkapelle Pfohren/Neudingen stand ihren Gästen jedoch in nichts nach und beeindruckte mit insgesamt drei Solisten. An der Trompete zeigte Gabriel Feucht bei dem Stück "Introduction of Modern Beat" eindrucksvoll sein Können. Lorenz Preis folgte mit dem Klassiker "You raise me up" mit seinem Tenorhorn. Der letzte Solist war Valentin Feucht, der am Xylofon seine musikalischen Talente mit dem Stück "Erinnerung an Zirkus Renz zum Besten gab.

Werner Gieray von der Musikkapelle Neudingen übergab Bettina Schwab, Lena Parschau, Philipp Schöndienst und David Münzer das Junior-Leistungsabzeichen. Alicia Moreno konnte ihr bronzenes Leistungsabzeichen entgegennehmen.