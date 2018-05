Donaueschingen Journalistischer Neuzugang beim SÜDKURIER Donaueschingen: Jens Wursthorn steigt ins Redaktionsteam ein

Der stellvertretende Redaktionsleiter ist ein "alter Hase" und kennt sich aus im gesamten Landkreis. Nach vielen Jahren als Alleinredakteur möchte der 54-Jährige seine Fähigkeiten und Erfahrungen wieder in einem Team einbringe.

Für ihn startete am Montag ein Wiedersehen mit einer geschichtsträchtigen, schmucken Stadt, aber auch eine auffrischende Erinnerung an die eigene journalistischen Vergangenheit: Jens Wursthorn verstärkt seit Montag als stellvertretender Leiter die SÜDKURIER-Redaktion in Donaueschingen. Der 54-Jährige berichtet seit mehr als 20 Jahren über alles, was in den Kommunen des Schwarzwald-Baar-Kreises passiert. Er begleitet Entwicklungen, lässt Menschen zu Wort kommen oder pickt die Besonderheiten scheinbar fest gefügter Abläufe heraus. Kritische Fragen, energisches Nachfassen und eine flotte Schreibe gehören zum Handwerkszeug des aus Rastatt stammenden neuen Kollegen.

"Ich freue mich, wieder in einem Team zu arbeiten", nennt Wursthorn seine Beweggründe, auf eigenen Wunsch auf die Baar zu wechseln. Zwölf Jahre leitete er als Alleinredakteur in Furtwangen und St. Georgen typische Schwarzwald-Redaktionen. Zuvor gehörte er bereits einige Jahre zur SÜDKURIER-Mannschaft, die von der Donaueschinger Käferstraße aus das größte Einzugsgebiet aller SÜDKURIER-Lokalredaktionen mit spannenden Nachrichten versorgte. Wursthorn ist verheiratet und hat eine erwachsene Tochter. In seiner Freizeit liest er gerne oder bewegt sich auf Wanderschuhen in der Natur. Ein besonderes Interesse hat der studierte Geschichts- und Politikwissenschaftler an heimathistorischen Themen.