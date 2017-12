Donaueschingen Jahresrückblick Grüningen: Der größte Wunsch wird erfüllt

Grüningens Ortsvorsteher spricht von einem gewaltigen Entwicklungsschritt, den sein Jahr in 2017 gemacht hat. Und das liegt nicht nur an der Entscheidung, dass die neue Halle gebaut werden soll.

Geradezu prädestiniert für die Erfüllung von Wünschen ist bekanntlich die Weihnachtszeit. Grüningens größter Wunsch – der zeitnahe Neubau einer zweckmäßigen, zukunftssichernden Mehrzweckhalle – wird in Erfüllung gehen. Im November hat der Gemeinderat entschieden, dass mit dem Bau noch im kommenden Jahr begonnen werden soll. Mit dem Hallenbau und der Verglasung zwischen Musikerprobelokal und dem hinteren Rathauseingang sowie der örtlichen Versorgung mit Breitband und Erdgas habe Grüningen einen gewaltigen Entwicklungsschritt gemacht, so Ortsvorsteher Hans-Günter Buller.

Neben baulichen Veränderungen und dem Ausbau der örtlichen Infrastruktur weisen die zahlreichen Aktivitäten von Vereinen und Institutionen auf ein reges Ortsgeschehen hin. So konnte der Musikverein mit seinem ersten Open-Air-Konzert "Ab in die Ferien" und mit seiner fünften Auflage des dreitägigen Brigachfestes im Juli ebenso punkten wie mit seinem Jahreskonzert und dem zur Tradition gewordenen Weihnachtsblasen am Heiligen Abend vor der Kirche. Den Wilden Westen holten die Musiker bei ihrem öffentlichen Kappenabend bereits Anfang Februar in und um ihr Probelokal und schafften so den Fasnet-Auftakt im Dorf.

Die närrischen Tage gestalteten die Rebberghexen; der Turnverein ein letztes Mal Umzug und Kinderball am Rosenmontag. Außerhalb der fünften Jahreszeit förderten die Hexen im Mai und November mit Reh- und Schlachtplattenessen die dörfliche Gemeinschaft. Neben der Ausrichtung ihrer sportlichen Termine und Aktivitäten, zeigte der FC als Veranstalter des langjährigen Cego-Turnieres sowie mit dem Anknüpfen an die bereits etablierten Comedy-Reihe Organisationstalent.

Für gut gelaunte Gäste sorgte am 25. Mai die Villinger Kumedie mit ihrem Programm "Schnauze voll, Faxen dicke" und selbst als Weihnachtsbaum- und Linzertorten-Verkäufer machten die Aktiven des Fußballclubs am 16. Dezember eine gute Figur. Dank einer neuen Mütter-Initiative fand das Kinder- und Jugendferienprogramm im Sommer eine Neuauflage mit vielen Aktionen und Unternehmungen.

Nicht auf ihre Kosten kamen im vergangenen November allerdings die Freunde des Laientheaters – dieses musste wegen Schauspielermangels aus familiären und beruflichen Gründen abgesagt werden. Einen herben Schlag erhielt auch die Grüninger Heimatstube: Mit dem Tod von Moritz Limberger verlor sie ihren Hauptorganisator. Nach drei Öffnungstagen im Januar und März blieb und bleibt die Heimatstube bis auf Weiteres geschlossen.

Neben Neujahrsschießen, Tauschbörse und Altmetallsammlung trat die Freiwillige Feuerwehr zur Hauptprobe mit fiktivem Brand im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses im Nachthof an. Die konzertante Maiandacht des Kirchenchores Anfang Mai ist vielen Kirchenbesuchern in guter Erinnerung geblieben. Zierte den Chorraum zu dieser Zeit noch ein unschönes Gerüst, so erstrahlt der Kirchenraum nun nach umfangreichen Renovierungsarbeiten neu.

Die Tischtennisabteilung des Turnvereines lud im vergangenen Jahr und lädt auch 2018 am 6. und 7. Januar zum Dreikönigsturnier in die Mehrzweckhalle ein.

Grüningen in Zahlen

Der Ortsteil Grüningen wächst: Waren es Ende 2016 noch 770 Einwohner, ist die Zahl zum Ende diesen Jahres auf 787 gestiegen. Zwei Ehepaare haben geheiratet und zwei durften ihre goldene Hochzeit feiern. Sechs Todesfälle stehen acht Geburten gegenüber.