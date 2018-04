Donaueschingen Im Geweberverein herrscht Aufbruchstimmung

Der Donaueschinger Gewerbeverein will sich ganz neu präsentieren: Nicht nur bei der Initiative für DS-Kennzeichen wird er sich engagieren, auch ein neues Logo und gar ein Lied sind im Entstehen.

Vor knapp einem Jahr hat sich der Gewerbeverein auf die Suche nach neuen Visionen gemacht. Unter der Hand hatten schon viele Mitglieder des Gewerbevereins Kritik geäußert. Was bringt der Zusammenschluss eigentlich? Auch im öffentlichen Bewusstsein machte der Gewerbeverein nur mit den Traditionsveranstaltungen wie der Kulinarischen Einkaufsnacht von sich reden. Seit der letzten Hauptversammlung ist viel geschehen. Zum einen ist mit der Schließung von Zweisam-Mode nicht nur ein großer Publikumsmagnet weggebrochen, sondern dem Gewerbeverein mit Oliver Kaltenbach auch einer der drei Vorsitzenden. Und dann kam auch noch das Verkehrskonzept. Und trotzdem herrscht nun Aufbruchsstimmung und das gleich auf mehreren Ebenen.

Bei der Diskussion um das Verkehrskonzept hatte der Vorsitzende Patrick Schmoll kritisiert, dass niemand mit dem Gewerbeverein gesprochen habe. Nun stehen die Zeichen auf Kommunikation. Während in der vorherigen Vorstandssitzung Grünen-Stadtradt Christian Kaiser über die Bestrebungen, die Stadt zu einer Fair-Trade-Town zu machen, berichtete, war nun Niko Reith zu Gast. Und der FDP-Stadtrat rannte mit seiner Initiative, die Wiedereinführung des alten DS-Kennzeichens zu forcieren, offene Türen ein.

"Wir wollen die Initiative offiziell unterstützen und nicht nur, in dem wir die Kennzeichen in die Schaufenster hängen", verspricht Schmoll. Schließlich sieht das Führungsteam des Gewerbevereins in dem DS-Kennzeichen ein Bekenntnis zur Stadt und auch eine Marketingmaßnahme. Und so wurde spontan eine Idee geborgen, die nun auch ganz schnell umgesetzt werden soll. Nun sollen erst einmal etliche DS-Kennzeichen angefertigt werden. Schließlich kommt zum Verkaufsoffenen Sonntag, der am 6. Mai stattfindet, viele Publikum in die Stadt und die Automobilschau bietet eine gute Plattform an, die DS-Kennzeichen zu präsentieren und so die Initiative für die Wiedereinführung des Alt-Kennzeichens zum Gesprächsthema zu machen. Nach dem Verkaufsoffenen Sonntag werden die Schilder dann in den Schaufenstern der Werbegemeinschaft zu sehen sein: "Wir werden das Feuer am Brennen halten, sobald es nachlässt, werden wir uns eine neue Aktion überlegen", erklärt Schmoll.

Doch auch im Gewerbeverein stehen die Zeichen auf Aufbruch: Angefangen von der Internetseite, die nicht nur einen moderneren Anstrich, sondern auch mehr Aktualität erhalten soll. Farblich und auch von der Schrift soll sich alles am neuen Markenauftritt der Stadt, der im Rahmen des Tourismuskonzeptes erarbeitet wurde, orientieren. Somit soll nach Außen eine bildliche Sprache gesprochen werden: blau, schwarz und grau. Die Farben des neuen Stadtlogos spiegeln sich auch im neuen Logo des Gewerbevereins wieder. Drei Kreis symbolisieren die Donauquelle, den Handel und die Bürger.

Und manchmal entsteht auch aus einer kleinen Idee etwas ganz Großes. Eigentlich wollte der Gewerbeverein nur eine einprägsame Erkennungsmelodie für einen Radiowerbespot. Mit Einem will sich der Donaueschinger Handel präsentieren. Die Melodie hat Ohrwurmcharakter. "Wir in Donau", "Hier in Donau" oder doch "Wir für Donau"? Die Wahl fiel den Verantwortlichen nicht leicht. "Wir für Donau" wird automatisch mit dem gleichnamigen Bündnis in Verbindung gebracht. "Hier ist sachlicher. Wir: Das ist viel emotionaler", sagt Gerhard Werb, ebenfalls Vorsitzender des Gewerbevereins. Und so wird zukünftig zur Melodie "Wir in Donau" erklingen. Doch dabei wird es nicht bleiben: Sebastian Schnitzer hatte beim Komponieren so viel Spaß, dass er daraus nun auch noch ein Lied macht. Dieses könnte zukünftig dann bei Veranstaltungen des Gewerbevereins erklingen und nicht nur unter den Donaueschinger Händlern ein ganz neues Gefühl von Gemeinschaft wecken, sondern auch bei den Bürgern.