Doaueschingen Im Donaueschinger Haberfeld fliegt weiter der Diskus

Räte und Rathaus geben der Sportanlage auch für den neuen Auepark eine Bestandsgarantie

Carol De Vack-Reichel und Ralf Herr von den Donaueschinger Leichtathleten sind zufrieden. Sehr zufrieden sogar. Soeben haben die Stadtverwaltung und die Mehrheit der Gemeinderäte im Technischen Ausschuss so etwas wie eine Bestandsgarantie für die Diskuswurfanlage beim Sportzentrum im Haberfeld abgegeben. „Auf dieser Entscheidung kann man aufbauen“, sagt Herr. Am 3. Oktober richtet der Leichtathletikverein Donaueschingen einen Wettkampf aus und hat nun Planungssicherheit.

Damit ist die große Lösung des Regierungspräsidiums für den Auepark samt Neugestaltung des Donauzusammenflusses vom Tisch. Die Behörde hätte der Breg gerne eine große Schleife beim Sportzentrum ermöglicht und bei der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses haben Sprecher aller Fraktionen auch betont, dass diese Variante "großen Charme" hätte. Doch bei aller Begeisterung für das Projekt dürften die Interessen der Donaueschinger Sportler nicht zu kurz kommen. Und so entschied das Gremium, dass das Regierungspräsidium etwas mehr Platz für seine Neugestaltungspläne bekommt als es ein Beschluss im Februar vorgesehen hatte. Aber auch nur dann, wenn drei Bedingungen erfüllt sind: Die Sportanlage der Diskus- und Hammerwerfer muss "uneingeschränkt erhalten bleiben", der Radweg über den Damm bis zur neuen Brücke verlegt werden (die wird dort gebaut, wo heute die Prinz-Fritzi-Allee auf den Fußweg stößt, der zur Grundbrücke führt) und es müssen möglichst viele Bäume der Allee erhalten bleiben. Diese Lösung wurde mit 12 Jastimmen und zwei Enthaltungen beschlossen.

Zuvor hatte sich Christian Kaiser von den Grünen zum Sprachrohr der großen Lösung und damit für die Pläne des Regierungspräsidiums stark gemacht. Sein Antrag scheiterte aber ganz knapp: Sieben Räte sprachen sich dafür aus, sieben dagegen – womit der Antrag keine Mehrheit fand.

Umstritten bleibt, ob auf Höhe des neuen Wohnmobilabstellplatzes noch eine zusätzliche Bregbrücke errichtet werden soll. An dieser Stelle gab es bis vor rund 25 Jahren schon einmal eine Brücke in Holzleimbinderkonstruktion. Die war aber nicht mehr verkehrssicher und musste abgebaut werden. Aus Geldmangel gab's damals keinen Neubau. Johannes Fischer von der CDU sprach sich dafür aus, hier wieder eine Brücke vorzusehen. Und zwar im Interesse der Kleingärtner und der Hundefreunde, die ihr altes Vereinsheim aufgeben müssen, weil genau an dessen heutigem Standort sich Breg und Brigach in Zukunft zur Donau vereinen werden. Der neue Hundeplatz wird sich in westlicher Richtung an die Kleingartenanlage anschließen. Von der zusätzlichen Brücke würden auch Spaziergänger profitieren, die nicht mehr so gut zu Fuß sind und denen der Weg zur Grundbrücke zu mühsam ist, um auf die andere Bregseite zu kommen. Bürgermeister Bernhard Kaiser will die Diskussion über diese Brücke getrennt vom neuen Donauzusammenfluss betrachtet sehen. Er gab zu bedenken, dass eine neue Brücke an dieser Stelle rund 400 000 bis 500 000 Euro kosten und später auch Unterhaltskosten verursachen würde – wo die Stadt doch heute schon sehr viele Brücken in Schuss halten müsse.

Das Projekt

Der Donauzusammenfluss ist völlig naturfern und unromantisch im Stil des Begradigungswahns früherer Jahrzehnte entstanden: Brigach und Breg fließen schnurgerade aufeinander zu und werden zur Donau. Das soll sich im Zuge des B 27-Ausbaus komplett ändern. Der Vorschlag des Landratsamts, den Zusammenfluss naturnah zu gestalten und einen Auepark anzulegen, ist erst knapp drei Jahr alt, aber soll schon 2020 umgesetzt sein. Dies ist notwendig, um Geld aus einem laufenden EU-Programm zu erhalten.